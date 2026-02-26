Milán-Cortina 2026: la llama paralímpica visitará Venecia el 4 de marzo

Tras el encendido de la antorcha en San Marcos, Venecia se prepara para recibirla con un primer evento que tendrá lugar en Mestre y que ofrecerá un recorrido de 4,40 kilómetros con 15 portadores que se turnarán.

La antorcha pasará por Via Trezzo, Viale Garibaldi, Via Torre Belfredo, la rotonda Einaudi, Via Padre Reginaldo Giuliani y Via Filiasi.

Luego, la antorcha pasará por el centro histórico de Venecia, donde comenzará la segunda etapa de la ruta, que se extenderá desde la zona portuaria de San Basilio hasta la Plaza de San Marcos, con 23 portadores (22 individuales y un grupo) que la llevarán por algunos de los monumentos más famosos de la ciudad.

La ruta veneciana serpenteará por el Zattere hasta Punta della Dogana. Desde allí, la antorcha continuará por un tramo de agua hasta el Arsenale, en colaboración con la Remiera Bucintoro y otros clubes de remo de la ciudad, antes de regresar por Riva Ca' di Dio y Riva degli Schiavoni, cruzando la pequeña plaza para llegar a la Plaza de San Marcos, donde se anuncia un espectáculo antes del encendido del brasero.

"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos forman parte de una misma visión. Para nosotros, todos los atletas son iguales, portadores de talento, sacrificio y determinación", afirmó el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro.

"Venecia, ciudad de puentes y conexiones, se convierte una vez más en un punto de encuentro para personas, historias y culturas diversas. El paso de la antorcha entre Mestre y el centro histórico, entre la tierra y el agua, es un símbolo tangible de una ciudad que se une y se esfuerza por ser accesible, acogedora y protagonista de un gran desafío colectivo", completó Brugnaro (ANSA).