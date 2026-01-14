Milán-Cortina 2026: la revolución de la inteligencia artificial

El objetivo de Olympic Broadcasting Services (OBS) y Olympic Channel Services (OCS), las dos entidades del Comité Olímpico Internacional (COI) que producen la señal "en bruto" reprocesada por las emisoras y crean contenido digital buscará que esos servicios conviertan a Milán-Cortina 2026 en la edición más inmersiva de la historia de los Juegos Olímpicos Invernales.

El OBS y el OCS presentaron las principales innovaciones para Milán-Cortina 2026, que esperan se confirmen como unos Juegos Olímpicos de Invierno sin precedentes.

Los drones con vista en primera persona ofrecerán imágenes hiperdinámicas, inmersivas y en primer plano, imposibles con las cámaras tradicionales.

Crearán una experiencia visual emocionante y llena de adrenalina para los espectadores, que podrán seguir a los atletas y la acción como nunca antes.

Otra novedad es la repetición de 360 grados en tiempo real, desarrollada en colaboración con Alibaba, una combinación de imágenes fijas y secuencias a cámara lenta que revelará detalles que antes sólo se veían en cines.

Asimismo, gracias a la inteligencia artificial, se añadirán datos en tiempo real a las imágenes para una narrativa verdaderamente completa.

En el curling, por ejemplo, incluso se añadirá la trayectoria del "puck (el disco utilizado en esa disciplina)", lo que permitirá a los espectadores comprender lo que sucede durante la competición.

Las innovaciones digitales también incluyen la introducción de "Olympic GP", una especie de ChatGPT en 12 idiomas que ofrecerá respuestas rápidas sobre las reglas deportivas y los resultados en tiempo real, con el objetivo de eliminar el error común de las búsquedas en Internet.

Los medios de comunicación también podrán acceder a los "Momentos Destacados de los Juegos Olímpicos", impulsados por la IA, para guiarlos en la selección de artículos y vídeos detallados.

OCS también producirá la película oficial de los Juegos Olímpicos Invernales 2026: 17 días entre las montañas de Cortina d'Ampezzo y las calles de Milán, una tensión y armonía entre el legado y el progreso.

La directora es la italiana Chiara Messineo, quien ha trabajado con la plataforma Netflix, la cadena CNN y la serie con Stanley Tucci, y ya ha sido nominada a un premio BAFTA (Premio de la Academia Británica de Cine).

El objetivo de OBS y OCS es producir 6.000 horas de contenido, similar a lo que se hizo en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Muchas de las tecnologías ya desplegadas a la sombra de la Torre Eiffel se utilizarán por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno, lo que, sin embargo, garantiza "sólo" 1.000 horas de competición.

Esto conlleva un reto adicional: narrar y dar vida de la mejor manera a los primeros Juegos Olímpicos retransmitidos. (ANSA).