Milán-Cortina 2026: La Villa Olímpica será un gran legado, Salvini

"Después de tres años y medio de trabajo, vine aquí para comprobarlo con mis propios ojos y celebrar algo grandioso que permanecerá en Milán, porque los milaneses saben que ésta era una de las zonas más deterioradas", afirmó Salvini al finalizar su visita a la Villa Olímpica del Scalo Romana.

"Esta es una zona extraordinaria, con atletas entusiastas que han dicho que esta Villa Olímpica es mucho más bonita que todas las demás, sin ninguna controversia con los franceses, por supuesto", aclaró el ministro.

"Y a partir del próximo curso académico, será aún más hermosa para los 1700 estudiantes no residentes que lo tendrán todo aquí, incluyendo alojamiento subvencionado por menos de 600 euros al mes, una cantidad que nunca se encuentra en Milán", destacó Salvini.

"Así que, como recuerdo las polémicas, los noes y a quienes decían que era feo, 'no lo hagan'. Ver algo extraordinario de primera mano es un placer", completó el líder de la Liga, quien se refirió luego a la escasez de preservativos en la Villa Olímpica.

"Les adelanto que están distribuyendo 50 al día, pero se están agotando rápidamente. Ya se agotaron para hoy", declaró Salvini tres días después de que se anunciara la falta de preservativos luego del Día de los Enamorados que muchos atletas festejaron en la Villa Olímpica durante Milán-Cortina.

Este detalle no cambió la satisfacción del presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, respecto del desarrollo de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Todo está superando nuestras expectativas más optimistas, pero mantenemos los pies sobre la tierra hasta el domingo por la noche, cuando tendrá lugar la ceremonia de clausura, con todo lo que ello conlleva. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo", aseveró Malagó durante un evento dedicado a Milán-Cortina 2026 en la Casa Lombardía, bajo la sede regional.

Malagó, vestido de voluntario de los Juegos en homenaje a todas las mujeres y hombres que participan en Milán-Cortina, también agradeció a Attilio Fontana, presidente de la región Lombardía.

"La confianza y la colaboración de Attilio Fontana, pero también su complicidad y lealtad, son algunas de las cosas que perdurarán toda la vida. Estamos haciendo algo extraordinario por Milán, Lombardía y todo nuestro país", concluyó Malagó.

Otro motivo de satisfacción para Italia es el desempeño histórico de la delegación "azzurra", que en Milán-Cortina 2026 estableció un nuevo récord de medallas (24) para una edición de los Juegos Olímpicos Invernales, superando las 20 de Lillehammer 1994.

"Estas medallas no son casualidad, no caen del cielo. Son el resultado de la cantidad y de años de trabajo del Comité Olímpico Italiano (CONI), las federaciones, los atletas y el equipo técnico", resaltó Carlo Mornati, secretario general del CONI.

"Una medalla no se consigue automáticamente con una cantidad, pero el nivel de competitividad es altísimo, y éste es el equipo más fuerte de la historia. Me alegro por los chicos y las chicas", agregó Mornati.

"Somos un equipo de excelencia, contamos con los mejores técnicos trabajando con un capital humano limitado, porque Italia es un país cada vez más envejecido", remarcó el secretario general del CONI en el marco de un evento en el Media Hub de la Fan Village de Livigno.

"La medalla es un reconocimiento al trabajo realizado. Y a menudo en los deportes al aire libre se pierde por alguna circunstancia. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años, y es triste ver a alguien muy competitivo lamentarse de no haber ganado una medalla", concluyó Mornati (ANSA)