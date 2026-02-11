Milán-Cortina 2026: Laegreid arrepentido de confesar infidelidad

(ANSA) - ANTERSELVA DI MEZZO, FEB 11 - El noruego Sturla Laegreid aseguró sentirse "arrepentido" de haber confesado una infidelidad a su novia luego de haber completado el podio de la prueba individual masculina de 20 kilómetros de biatlón de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 detrás de su compatriota Johan Botn y del francés Éric Perrot.

La prensa de todo el mundo publicó los dichos de Laegreid luego de su tercer puesto de la competencia celebrada en la víspera.

"Quiero dedicar mi primera medalla olímpica a todos mis seres queridos y a mi familia, pero también a alguien que quizá no esté viendo esto", declaró Laegreid a la cadena de TV noruega NRK.

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa del mundo, pero hace tres meses cometí mi mayor error y la traicioné", añadió el noruego.

"Eso fue todo en lo que pensé durante una semana, la peor semana de mi vida: tenía una medalla de oro olímpica en mi vida... Estoy seguro de que muchos me mirarán de otra manera ahora, pero sólo tengo ojos para ella", aseguró Laegreid.

"No puedo pasarme la vida ocultándole este secreto. La única manera de resolver esta situación es contárselo todo, poner las cartas sobre la mesa y esperar que siga queriéndome", completó luego en diálogo con el periódico noruego VG.

Pero Laegreid explicó hoy que estaba en su "propio mundo" cuando realizó esas declaraciones: "Lo entiendo perfectamente, y ahora, en retrospectiva, me doy cuenta", aseguró.

En tanto, la expareja de Laegreid habló con el diario noruego Verdens Gang, el cual le garantizó el anonimato para que cuente su versión de la historia.

"Es difícil perdonar, incluso después de declarar tu amor delante de todo el mundo", subrayó la novia del atleta noruego.

Y Laegreid reiteró que lamenta "profundamente haber compartido esta historia personal en un día de celebración para el biatlón noruego".

"Mis disculpas a Johan-Olav, quien merecía toda la atención tras su medalla de oro. Y también a mi exnovia, quien sin querer terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo cambiar la situación, pero ahora lo dejaré todo atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos", prometió Laegreid.

"Se lo dije hace una semana, y luego se acabó, obviamente. Fue la peor semana de mi vida. No estoy listo para rendirme. Espero que cometer un 'suicidio social' demuestre cuánto la quiero.

Espero no haberle arruinado el día a Johan. Era su momento, y fue una pena que yo haya llamado tanto la atención", concluyó Laegreid. (ANSA).