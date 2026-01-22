Milán-Cortina 2026: Lang Lang y Cecilia Bartoli actuarán en la apertura

Su participación enriquecerá una ceremonia ya repleta de artistas como la cantante estadounidense Mariah Carey y los artistas italianos Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore y Matilde De Angelis.

La Fundación Milán-Cortina 2026, comité organizador de la cita, anuncia que la ceremonia promete ser un viaje emocional, guiado por el hilo conductor de la armonía, uniendo deporte, arte y cultura, en consonancia con los valores olímpicos del diálogo y el intercambio.

En un contexto global como el de la ceremonia inaugural olímpica, creada por Balich Wonder Studio, la música se consolida como un lenguaje universal, capaz de celebrar tanto la unidad como la diversidad y transformar el evento en una experiencia verdaderamente compartida.

En constante diálogo con las imágenes y la actuación, no sólo acompañará la representación, sino que asumirá un papel narrativo central, convirtiéndose en parte integral de la historia que se desarrolla ante el público de todo el mundo.

Por otra parte, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y el titular del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis, presentaron "Backstage Heroes", un proyecto que permitirá a los atletas de la delegación "azzurra" que ganen medallas en Milán-Cortina 2026 entregar una presea a quienes los acompañaron en su trayectoria deportiva.

El proyecto "Backstage Heroes", ideado por el Instituto Poligráfico y Zecca dello Stato, pretende recompensar a quienes, trabajando entre bastidores, se han comprometido a llevar a los atletas al podio.

Los atletas italianos que logren un lugar en el podio de una competencia de Milán-Cortina 2026 podrán dedicar y otorgar cuatro medallas personalizadas a integrantes del equipo del deportista.

Abodi, Buonfiglio y De Sanctis presentaron el proyecto con el director general del Instituto Poligráfico y Zecca dello Stato (IPZS), Michele Sciscioli.

"Este proyecto nació del deseo de demostrar gratitud y reconocer el mérito de quienes contribuyen al logro deportivo de un gran atleta, porque nadie gana solo", enfatizó Abodi.

A su vez, Sciscioli indicó que "con 'Backstage Heroes' damos forma a la gratitud" de los atletas a quienes los ayudaron durante su carrera.

"Por primera vez, los atletas podrán agradecer concretamente a quienes, lejos de los focos, contribuyeron a su consecución de una medalla olímpica y paralímpica", destacó Sciscioli.

"Una idea excepcional, que se suma a las otras que hacen de estos Juegos la primera vez. Hemos conseguido los cuatro abanderados, los dos pebeteros, la difusión de los Juegos Olímpicos, y esta vez dedicamos una iniciativa a los atletas que, estoy seguro, tendrá una gran acogida y podrá replicarse en futuros eventos", ponderó luego Buonfiglio. (ANSA).