Milán-Cortina 2026: Las medallas rotas serán reparadas y restituidas

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, que ganó la prueba de descenso libre, y la italiana Lucia Dalmasso, que completó el podio de la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard, denunciaron que sus medallas se desprendieron de sus correas.

"En relación con algunos problemas que afectaron a un número limitado de medallas, el Comité Organizador investigó el asunto de inmediato, en estrecha colaboración con la Casa de la Moneda de Italia, responsable de su producción", declaró Casassa.

"Se ha encontrado una solución y se ha implementado una intervención específica. Se invita a los atletas cuyas medallas se vean afectadas a devolverlas a través de los canales adecuados para que puedan ser reparadas y devueltas con prontitud", agregó el portavoz de la Fundación Milán-Cortina 2026 durante su rueda de prensa diaria.

Casassa garantizó que, de esta manera, la Fundación Milán-Cortina 2026 "confirma su compromiso de garantizar que las medallas, que simbolizan el mayor logro en la trayectoria de cada atleta, cumplan con los más altos estándares de calidad y atención" (ANSA)