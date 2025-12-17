Milán-Cortina 2026: Las sedes estarán listas, Buonfiglio

"(Giovanni) Malagó tenía razón al señalar que, cuando dicen que el 75% de las obras aún están sin terminar, esto también incluye la circunvalación de Lavarone, un proyecto estructural inaugurado gracias a Milán-Cortina, pero que no tiene nada que ver con los Juegos", aclaró Buonfiglio en alusión al presidente del comité organizador de la cita invernal.

"Sin embargo, confío en que estaremos listos y que todas las instalaciones deportivas estarán listas", resaltó Buonfiglio en una rueda de prensa que ofreció tras una reunión de la cúpula del CONI.

En tanto, se confirmó que Pierfrancesco Favino será una de las estrellas de la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, programada el 6 de febrero del año próximo en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

Lo anunció la Fundación Milán-Cortina 2026, especificando que el actor "tendrá un papel central en la Ceremonia, en reconocimiento a su capacidad para encarnar el espíritu creativo y cultural italiano".

"Su actuación será un homenaje a la armonía de los territorios y al diálogo entre la ciudad y la montaña a través de la interpretación de un texto poderosamente evocador", continúa el texto de la entidad presidida por Malagó, antecesor de Buonfiglio como titular del CONI.

La actuación de Favino estará acompañada por partituras originales interpretadas por el violinista Giovanni Zanon, creando un diálogo diseñado para ofrecer al público una experiencia profundamente inmersiva.

"Será uno de los muchos momentos icónicos de la velada, contribuyendo a hacer del inicio de los Juegos un evento verdaderamente imperdible: un encuentro de arte, deporte e italianidad que quedará grabado en la memoria colectiva", completa la nota de la Fundación Milán-Cortina 2026.

Por otra parte, se anunció que durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, todas las pistas e instalaciones de Cortina d'Ampezzo (Belluno) permanecerán completamente abiertas hasta el 12 de enero de 2026.

En cambio, a partir del 12 de enero del año próximo, el Olympia delle Tofane y Labirinti permanecerán cerrados, y dos semanas después se implementará el perímetro de seguridad olímpico, con nuevas restricciones de tráfico y acceso a las instalaciones.

Durante los Juegos Olímpicos Invernales de 2026, las estaciones de esquí de Faloria/Cristallo, 5 Torri y Lagazuoi permanecerán abiertas.

Toda la zona de Tofane volverá a ser completamente accesible a partir del 16 de marzo, según se reveló en la reunión pública "Camino a Milán Cortina 2026", donde se explicó la organización de los Juegos a los residentes de Cortina d'Ampezzo.

Se prestó especial atención a la movilidad y el tráfico durante el evento.

El acceso a la zona se regulará mediante un complejo sistema de zonas de tráfico restringido (Zona 0, Zona 1 y Zona 2), con diferentes procedimientos según la proximidad a las sedes de competición. (ANSA).