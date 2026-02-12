Milán-Cortina 2026: Letón Grantins operado tras accidente en bobsleigh

(ANSA) - MILAN, FEB 12 - El letón Renars Grantins, de 21 años, debió ser operado en el hospital C… Foncello de Treviso tras la caída que protagonizó en la primera sesión de pruebas libres de la competencia de bobsleigh de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026

"Su condición es estable. Le deseamos una pronta y completa recuperación y esperamos con ilusión su regreso a Letonia", afirmó el presidente del Comité Olímpico de Letonia, Raimonds Lazdins, sobre Grantins, quien quedó descartado para la competencia prevista el lunes 16

"Lamentablemente, debemos admitir que, debido a la lesión sufrida, se perderá los Juegos Olímpicos en esta ocasión", agregó Lazdins sobre su compatriota. Un reporte del comité letón refiere que Grantins ingresó en la unidad de neurocirugía del hospital C… Foncello de Treviso, donde el equipo dirigido por Giuseppe Canova lo intervino para reducir un hematoma

Grantins permaneció internado durante cuatro días, pero ya ha recibido el alta del hospital donde también fue operada en 3 ocasiones la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, quien sufrió una espectacular caída durante la prueba de descenso libre del pasado domingo 8

El boletín del hospital detalló que Grantins, quien se había clasificado para la competencia de pareja y para la prueba de cuatro de bobsleigh, corría un alto riesgo de quedar paralizado tras haber sufrido la luxación de una vértebra cerebral y un hematoma en el cerebro

La lista de atletas que sufrieron graves lesiones durante Milán-Cortina 2026 incluye también a la italiana Michela Moioli, quien registró un traumatismo facial y abrasiones tras caer durante el reconocimiento de la pista de snowboardcross debido a un resbalón de la atleta que iba delante de ella

La Federación Italiana de Deportes Invernales (FISI) espera que la atleta sea sometida a nuevos controles para decidir si participará de la competencia por equipos

A su vez, el canadiense Mark McMorris, fuera de competencia incluso antes de la ceremonia inaugural, se golpeó la cabeza contra la nieve helada tras un salto de 50 metros durante un entrenamiento previo a las clasificaciones de Milán-Cortina 2026, donde era uno de los favoritos en el Big Air tras haber ganado tres medallas de bronce olímpicas

McMorris necesitó una camilla para ser trasladado al hospital al igual que la china Liu Jiayu, quien había quedado inmóvil tras una caída que protagonizó después de un salto en el halfpipe

Por su parte, la singapurense Misaki Vaughan sufrió una lesión en la cabeza durante el entrenamiento del pasado lunes 9, mientras que el australiano Cam Bolton se cayó en la prueba de snowboardcross, sufrió dos días y fue trasladado en helicóptero a Milán con dos vértebras rotas. (ANSA)