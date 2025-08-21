Milán-Cortina 2026: Livigno será capital de deportes alpinos

Morelli visitó Livigno, ciudad del norte de Italia, durante una inspección y expresó su satisfacción por el avance de las obras de preparación para los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

El funcionario destacó que entre los proyectos olímpicos próximamente finalizados "se encuentran la circunvalación de Tirano, la ampliación de la carretera estatal 36 entre Civate, en la zona de Lecco, y Giussano, en la provincia de Monza y Brianza, cuyas obras continúan y que garantizarán una mayor seguridad, y el puente Manzoni en Lecco".

Morelli agregó que esas obras se suman a la construcción de un estacionamiento subterráneo con 550 plazas y la presa más grande y alta de Europa para los Juegos Olímpicos Invernales de 2026.

"Un trabajo excelente gracias a la tenacidad del gobierno y del ministerio de Infraestructuras y Transportes de Matteo Salvini, pero también gracias al compromiso de una administración municipal cuidadosa, precisa, diligente y sumamente colaboradora", ponderó Morelli.

"Estamos listos con las obras principales para los Juegos según el cronograma", confirmó a su vez el interventor del gobierno y director general de Societá Infrastrutture Milán-Cortina (Simico), Fabio Saldini, quien estuvo presente en la reunión.

También el alcalde de Livigno, Remo Galli, expresó su satisfacción con el avance de las obras.

"Los lagos de gran altitud garantizarán siempre nieve artificial para las pistas de esquí, pero también serán una atracción turística respetuosa con el medio ambiente", completó Galli, quien formó parte de la inspección al igual que Luca Moretti, presidente de la Oficina de Turismo de Livigno. (ANSA).