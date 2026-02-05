Milán-Cortina 2026: Los Juegos Invernales de la moda

El desfile se llevó a cabo en Clubhouse 26, el espacio de recepción ubicado en Dazi, en la Piazza Sempione, y donde se vieron muchos de los uniformes diseñados por grandes marcas, como el italiano Emporio Armani y el estadounidense Ralph Lauren.

El evento se inauguró con un desfile que presentó una colección de 26 diseños creados por estudiantes de la Academia Brera, inspirados en los movimientos de los deportes de invierno, carteles antiguos de Cortina d'Ampezzo, equipaciones olímpicas históricas y los famosos aros olímpicos, todos ellos llevados por estudiantes de la Academia de Modelos MD.

Tras las prendas diseñadas por los estudiantes de la Academia Brera, desfiló la Colección Olímpica, una línea de ropa de diario inspirada en los Juegos.

El desfile cerró con un desfile de atletas luciendo los looks de los Comités Olímpicos Nacionales (ANSA).