Milán-Cortina 2026: Los Juegos más igualitarios de la historia, COI

La presencia de Steinmeier en la ceremonia prevista el viernes 6 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro fue anunciada por un informe oficial difundido desde Berlín.

Ese comunicado refiere que Steinmeier volará a Milán el viernes 6 de febrero y durante esa jornada participará de una recepción ofrecida por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, tras lo cual presenciará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales.

La nota adelanta que Steinmeier tiene previsto visitar la Villa Olímpica el sábado 7, cuando planea además presenciar el partido de hockey sobre hielo entre Alemania y Japón, mientras que al día siguiente seguirá la competencia femenina de esquí alpino y las de biatlón.

En tanto, el COI aseguró que Milán-Cortina 2026 ofrecerá la edición más "igualitaria" de los Juegos Olímpicos Invernales, pues la cita prevista en Italia del 6 al 22 de febrero albergará cuatro competencias femeninas más.

Charlotte Groppo, responsable de la igualdad de género, la diversidad y la inclusión del COI, confirmó que la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales contará con un total de 50 eventos deportivos para las mujeres, que aportarán además el 47% del total de los atletas presentes en Milán-Cortina 2026.

"Será el número más alto de la historia para los Juegos Olímpicos Invernales", destacó Groppo durante un evento organizado en Milán por la Fundación Bracco para hablar de las oportunidades similares en el deporte.

Groppo añadió que casi todas las disciplinas estarán equilibradas en cuanto a género y "por primera vez en el esquí de fondo, mujeres y hombres competirán en la misma distancia".

Asimismo, el 54% de los comentaristas empleados por el COI serán mujeres, al igual que dos tercios de los responsables del centro de retransmisiones.

Además, el 50% del personal directivo del Centro Internacional de Prensa y del Centro de Prensa de los Juegos Olímpicos serán mujeres.

"En Milán-Cortina también tendremos el mayor número de árbitras en la historia de unos Juegos Olímpicos de Invierno: el 40% del total", precisó Groppo.

En 2023, por ejemplo, sólo el 22% de los altos cargos en las federaciones de los diez deportes más populares de los países de la Unión Europea estaban ocupados por mujeres.

Además, de las aproximadamente 24.000 acreditaciones de prensa para los Juegos Olímpicos de París 2024, sólo el 23% eran mujeres.

Por su parte, el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, aseguró que "la igualdad de género es esencial para el desarrollo del sistema deportivo en su conjunto.

"Los Juegos Olímpicos son el mayor ejemplo de igualdad de género", explicó Fontana en un videomensaje enviado durante el evento de la Fundación Bracco, que incluyó un estudio del Observatorio de Pavía sobre información e igualdad de género y una exposición que celebra el talento de grandes atletas.

Fontana resaltó que los Juegos Olímpicos "construyen una narrativa deportiva en la que mujeres y hombres comparten el mismo escenario". "Basta con pensar en el esquí, el short track o el snowboard, disciplinas en las que el equipo de Lombardía cuenta con varios campeones", completó Fontana. (ANSA).