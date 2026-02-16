Milán-Cortina 2026: Lyndsey Vonn volvió a casa

La esquiadora estadounidense Lyndsey Vonn recibió el alta del Hospital Ca' Foncello de Treviso y volvió a su país, donde será sometida a cuatro operaciones para remediar la lesión que sufrió en su pierna izquierda tras su espectacular caída en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Vonn, de 41 años, abandonó el hospital en la víspera y fue transportada en ambulancia al aeropuerto Marco Polo de Venecia, desde donde partió en avión hacia Estados Unidos.

La estadounidense dejó los peluches que le habían regalado en el departamento de Pediatría del hospital, y las flores permanecieron en la habitación donde estuvo internada.

Vonn prometió en redes sociales que presentaría nueva información a sus seguidores luego de haber sido sometida a una exitosa cuarta cirugía luego de su caída en la prueba de descenso libre de Milán-Cortina 2026.

La esquiadora estadounidense, quien sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda durante la caída que padeció el domingo 8 en la prueba de descenso libre femenina, aseguró tener "la fuerza para seguir luchando porque lo hice y lo seguiré haciendo siempre".

Vonn, que volvió al ruedo después de anunciar su retiro en 2019, había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre de la Copa del Mundo en Crans Montana.

En tanto, la esquiadora italiana Federica Brignone, quien ganó dos medallas doradas en Milán-Cortina 2026 tras recuperarse a tiempo de una grave lesión, envió un mensaje de aliento a Vonn.

"Me entristeció la lesión de Lindsey Vonn. Sé lo que es lesionarse, lo puedo decir, y todo lo que hizo para volver fue sin duda una gran aventura, y fue valiente, muy valiente, al intentarlo", declaró Brignone en rueda de prensa desde Casa Italia en Cortina d'Ampezzo.

"A veces me pregunto si le faltaba algo, pero viendo lo que me pasó, entiendo que tiene pasión por el deporte, y creo que su actitud habitual es que es mejor fracasar en la vida por intentarlo que no intentarlo en absoluto", concluyó Brignone sobre Vonn. (ANSA).