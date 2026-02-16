Milán-Cortina 2026: Magni denuncia "empleos precarios" y "salarios de miseria"

"No todo lo que reluce es oro. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, que tanta satisfacción están brindando en cuanto a victorias y medallas, existe la contraparte de la explotación, el empleo precario y los salarios de miseria", afirmó Magni.

"La entidad organizadora y cliente es la Fundación Milán-Cortina, mientras que el trabajo y los trabajadores son proporcionados por empresas privadas que obtuvieron los contratos para gestionar los servicios necesarios para los Juegos Olímpicos de Invierno, como OneGroup Italia", agregó.

"Una cadena de contratos y subcontratos de alto riesgo.

Presentaré una pregunta al ministro de Deportes Abodi y a la ministra de Trabajo Calderone, solicitando información sobre el incumplimiento por parte de la Fundación Milán-Cortina de sus compromisos con la seguridad de sus trabajadores, tanto hombres como mujeres, y sobre la cadena de contratos que pone en peligro la seguridad y los derechos de los trabajadores", enfatizó el senador de la Alianza Verde e Izquierda.

Magni refirió que "algunos tienen contratos temporales, otros a tiempo parcial, otros están dados de alta en el IVA; todos trabajan turnos diarios de más de 12 horas a 10 euros la hora, una asignación diaria de 20 euros por 84 horas semanales y el pago se realiza una vez finalizadas las celebraciones olímpicas, no antes de mayo de 2026".

"Descansos semanales y bajas por enfermedad no remuneradas, ya que los salarios son por hora, las viviendas son inadecuadas y hay hacinamiento", denunció el senador.

"Hace unos días, la noche del 9 de febrero, como denunció el sindicato CGIL de Milán en una denuncia ante la justicia, dos trabajadores se presentaron en urgencias de Livigno, denunciando que trabajaban en condiciones difíciles, sin calefacción durante la jornada laboral y con síntomas de hipotermia, náuseas y temblores tras una exposición prolongada al frío, todo ello documentado en sus informes médicos", remarcó Magni.

"Los Juegos de Milán-Cortina, que antes eran oportunidades laborales, aunque temporales, se han convertido en explotación para miles de trabajadores", concluyó Magni. (ANSA).