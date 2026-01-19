Milán-Cortina 2026: Malagó confía en ganar 17 medallas

"Las 17 en China fueron un logro histórico; se dan todas las condiciones para repetirlo", afirmó Malagó durante la presentación del informe de Randstad al Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

Por otra parte, Malagó negó reportes sobre el supuesto rechazo de algunos voluntarios a sus puestos tras ser seleccionados debido a los altos costos de alojamiento.

"Las solicitudes fueron diez veces superiores a las que necesitábamos. La plataforma hizo un trabajo excelente gestionando las más de 100.000 solicitudes, y muy pocos, una vez confirmados, no pudieron cumplir con el puesto por problemas de alojamiento", explicó Malagó.

"Pero en nuestra solicitud de voluntariado, solicitamos una preferencia de destino y especificamos que no se cubriría el alojamiento", aclaró el presidente del comité organizador de Milán-Cortina 2026.

Malagó destacó luego que "el trabajo de la Fundación Milano Cortina no es atípico, sino único, ya que puede configurarse como una start-up, con la diferencia de que, desde su creación, su fecha de caducidad ya existe".

"Por eso es un gran reto, y para superarlo, necesitamos experiencia. Organizar los Juegos es un reto difícil. A esto se suma los años de COVID, las guerras y los cuatro gobiernos que han cambiado desde que ganamos la candidatura", recordó Malagó.

"Pero más allá de estas habilidades, puedo decir que estoy orgulloso del trabajo realizado hasta ahora, incluso siendo un país donde, si hacemos 199 cosas bien, luego nos centramos en la única que no funciona bien", lamentó el ex presidente del CONI.

Malagó también ponderó que el legado de los Juegos Olímpicos Invernales no es solo económico, sino también de competencias.

Este legado surgió de una investigación realizada por Randstad, empresa colaboradora de Milán-Cortina 2026 y que examinó más de 750 ofertas de empleo publicadas por la fundación entre 2023, 2024 y el otoño boreal de 2025.

La empresa sostiene que durante ese período recibió un total aproximado de 100.000 solicitudes para trabajar en la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina 2026.

El análisis reveló que, en promedio, se recibieron 128 solicitudes por cada oferta de empleo publicada entre 2023 y otoño de 2025: "los Juegos son como un máster acelerado, una intensa experiencia de aprendizaje práctico, con un impacto sólido y duradero en las competencias de los trabajadores", relató el profesor Emilio Colombo, coordinador del comité científico de Randstad Research.

A su vez, Diana Bianchedi, directora de estrategia, planificación y legado de la Fundación Milán-Cortina 2026, indicó que "una parte fundamental del legado de los Juegos cobra vida a través de las personas y las habilidades que desarrollan a lo largo del camino".

"Randstad siempre ha sido un socio clave: gracias a su contribución, hemos formado a nuevos profesionales y hemos concretado un legado que nos ha inspirado y guiado desde el principio y que seguirá generando valor mucho más allá de 2026", concluyó Bianchedi.

En tanto, la Agencia Creativa FILMMASTER, responsable de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026, programada para el 6 de marzo en la Arena de Verona, presentará en su cierre uno de los mayores éxitos italianos de todos los tiempos, "Nel blu dipinto di blu", pero en una versión colectiva.

FILMMASTER creó la iniciativa "Volare Milano Cortina 2026", invitando al público de todo el mundo a contribuir a esta canción colectiva.

El público de todo el mundo ya puede enviar sus vídeos a través del sitio web dedicado, siguiendo el tutorial de Vittorio Cosma: https://volaremilanocortina2026.filmmaster.com/.

Los videos serán revisados y podrán incluirse en una obra única que se presentará durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026.

El tema de la ceremonia será "Vida en Movimiento": un homenaje a la vida, que es cambio y transformación, inspirado en el lenguaje del arte y su singular capacidad para interpretar la realidad contemporánea en constante evolución.

Entre los artistas se encontrarán el baterista de la banda británica The Police, Stewart Copeland, y Meduza, un trío de productores musicales íconos de la música house italiana.

El arte contemporáneo también estará representado, con homenajes del escultor Jago y Emilio Isgr•, artista, poeta, novelista y dramaturgo mundialmente conocido por sus "borraduras". (ANSA).