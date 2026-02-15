Milán-Cortina 2026: Malagó respaldó descalificación de Heraskevych

(ANSA) - MILAN, FEB 15 - El presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, afirmó que un atleta sólo es excluido si viola la Carta Olímpica luego que el ucraniano Vladyslav Heraskevych fuera descalificado de los Juegos Invernales por el Comité Olímpico Internacional (COI) tras desoír una prohibición que le impedía rendirle homenaje durante las competencias de skeleton a sus colegas fallecidos durante la guerra con Rusia.

"Otro mundo es posible, unidos por el deporte. Nunca hablo de política estrecha, pero sí de política deportiva; mi función me lo permite: en los Juegos Olímpicos, Israel y Palestina están en el centro de la escena. No excluimos a nadie a menos que viole la Carta Olímpica, que es nuestra constitución", enfatizó Malagó.

El presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 habló en el programa de TV "Che tempo che fa" sobre el caso de Heraskevych, cuya apelación fue rechazada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana tras la descalificación que sufrió del COI.

"Como miembro del Comité Olímpico Italiano (CONI), estoy de acuerdo; como ciudadano, me entristece mucho. Pero (la zimbabuense) Kristin Conventry estuvo brillante al sugerirle que lo usara en los entrenamientos, en su tiempo libre y que lo presentara en las ruedas de prensa", explicó Malagó sobre la presidenta del COI.

Malagó argumentó que si Coventry le hubiese permitido a Heraskevych competir con ese casco habría sentado un precedente inmanejable.

A continuación, Malagó respondió a las críticas recibidas por los costos de Milán-Cortina 2026: "Cuando elaboramos el expediente de candidatura, teníamos el objetivo específico de no construir nada", remarcó.

"El 91% de las instalaciones donde competimos ya existían; la única nueva era la pista de bobsleigh, que en realidad es el Centro de Deslizamiento para skeleton y luge. Fue una decisión política, válida, y la apoyo que decidiera que Cortina debía contar con estas instalaciones. Estos Juegos Olímpicos son una gran publicidad para Italia", completó Malagó.

En tanto, un empleado fue despedido de una de las tiendas oficiales de Milán-Cortina 2026 tras haber gritado "Palestina Libre" en presencia de un grupo de aficionados israelíes.

El episodio ocurrió en la tienda de Cortina d'Ampezzo (Belluno) y desató denuncias en redes sociales por "antisemitismo" y el despido del empleado, generando más polémica entre quienes apoyan los argumentos del trabajador y quienes apoyan a la afición del grupo israelí.

Según un video publicado en Instagram por los propios aficionados israelíes, que posteriormente fue republicado en "Stop Antisemitism", los simpatizantes habían entrado en la tienda ondeando banderas de su país cuando el empleado — que no trabaja para los Juegos Olímpicos — coreó repetidamente "Palestina Libre", cantándolo en voz alta cuando una de las mujeres del grupo lo grabó y le pidió que lo repitiera.

La misma mujer que, según las imágenes, parece ser la autora del breve video, respondió que "Israel puede participar en los Juegos Olímpicos como cualquier otro país".

La discusión aparentemente duró un par de minutos, tras lo cual el grupo se marchó sin más tensiones.

"Toda nuestra solidaridad con Ali Mohamed H., empleado oficial de la tienda Milano Cortina 26, quien, según se informa, fue despedido tras la publicación de este video", se lee en un mensaje publicado luego por "Potere al Popolo" en su cuenta de Facebook en respuesta a "Stop Antisemitism", organización estadounidense sin fines de lucro que lucha contra el antisemitismo .

Una actualización indicó que "Ali Mohamed H. ha sido despedido" y que "se ha llamado a la policía y se ha iniciado una investigación por acoso, con posibles cargos pendientes".

La confirmación del lugar del incidente y su despido llegaron minutos después del incidente. (ANSA).