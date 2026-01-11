Milán-Cortina 2026: manifestación en Turín ante visita de la antorcha

Los manifestantes se reunieron en la Piazza Castello, que albergó el cierre del recorrido de la antorcha por la región Piemonte, donde mostraron banderas de Palestina y diversos carteles para protestar por la presencia de atletas de Israel en Milán-Cortina 2026.

En un cartel se leía el mensaje "Israel fuera de los Juegos Olímpicos", mientras que otras pancartas rezaban "Cómplice de genocidio", "Prohibido el lavado de imagen", "Sáquenle tarjeta roja a Israel", "El genocidio no es un deporte olímpico" e "Israel viola la tregua olímpica".

Los manifestantes, que aluden al genocidio por parte del ejército de Israel contra la población de Palestina, marchan entre la multitud en la plaza para la llegada de la antorcha.

Otros manifestantes sostienen la bandera venezolana y mostraron carteles reclamando "Libertad para (Nicolás) Maduro" luego del derrocamiento del mandatario de ese país sudamericano por parte de Estados Unidos.

La antorcha llegó a la región Piemonte, donde realizó paradas en lugares emblemáticos, desde Sestriere hasta Turín, luego del inicio registrado en Bra (Cuneo).

El camino incluyó escalas en Alba, Asti y, posteriormente, en la zona de Turín, desde Sestriere hasta Moncalieri y Stupinigi, en la Palazzina di caccia.

Justamente en Turín, la antorcha hizo escala en la planta de la automotriz Stellantis y en el rascacielos Intesa San Paolo, en la Mole Antonelliana, sede del Museo Nacional del Cine, en la Piazza Gran Madre, antes de completar los 11 kilómetros hasta la Piazza Castello, donde celebró el vigésimo aniversario de los Juegos Olímpicos Invernales de Turín 2006.

En el rascacielos Intesa Sanpaolo estuvo presente Marco Gilli, presidente de la empresa de San Paolo, y entre los portadores de la antorcha se encontraban Roberto Cascella, director de Recursos Humanos y Cultura, y Cristina Motta, directora de Transformación y Organización.

"Ser portador de la antorcha en Turín, donde se fundó nuestro grupo hace 20 años y donde trabajan 3000 de nuestros empleados, es una verdadera sensación", aseguró Cascella.

Otros portadores desctacados de la antorcha fueron el ciclista y presentador Vittorio Brumotti, el director de comunicaciones del Comité Olímpico Italiano (CONI), Danilo Di Tommaso, y Michele Briamonte, presidente del Consorcio de las Residencias Reales de Saboya.

"Es maravilloso estar aquí con todos ustedes y sus familias para un momento de celebración, un momento especial, un momento olímpico. La antorcha ha estado en nuestras plantas: en Pomigliano con Alfa Romeo, en Melfi con Lancia, en Módena con Maserati y hoy aquí en Mirafiori con FIAT", relató John Elkann, titular del Grupo Exor que administra Juventus y de la automotriz Stellantis, tras la visita de la antorcha a la planta de la empresa, donde estuvo acompañado por 1500 empleados.

"Y éste es el momento en que nos reencontramos en 2026, 20 años después de los Juegos Olímpicos (Invernales) de Turín de 2006, y revivimos el espíritu olímpico", agregó el empresario italiano tras la visita de la antorcha a la planta de la automotriz que será socio de Milán-Cortina.

"Han pasado muchas cosas, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Este espíritu olímpico nos une como empresa con este gran evento, con nuestro país. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy con nosotros y, sobre todo, desearles mucha suerte a todos los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", enfatizó Elkann.

"También nos acompaña hoy uno de nuestros atletas italianos, Andrea Macrí, que creció aquí en Turín, y quiero agradecerle su ejemplo", resaltó el presidente de Stellantis sobre el atleta paralímpico.

"Todavía lo experimento personalmente porque practico un deporte que nació en nuestro país gracias a Turín 2006. Vivo en un barrio que se ha renovado por completo gracias a Turín 2006", manifestó el propio Macrí.

"Me emocionó profundamente llevar la antorcha olímpica hoy y ser el último portador de la llama en la última etapa de mi viaje por el mundo Stellantis", declaró luego Emanuele Cappellano, director de Stellantis en Europa.

"Es maravilloso ver a tanta gente aquí en la planta para los Juegos Olímpicos. Nos llena el corazón. Para mí, esto es deporte, tiene poder. Turín 2006 representó una transformación para mí", concluyó Cappellano. (ANSA)