Milán-Cortina 2026: Marco Balich promete "gran fiesta" en ceremonia inaugural

"Hemos creado el equipo italiano de creatividad. Es una gran celebración que llega a Italia, una celebración con una gran innovación, ya que es la primera vez que se celebra en dos lugares diferentes, Milán y Cortina, combinando así ciudad y naturaleza", afirmó Balich.

"Es técnicamente extremadamente complicado porque tenemos dos pebeteros que debemos encender al mismo tiempo, dos banderas italianas que se entregan, dos himnos olímpicos", recordó en una entrevista que ofreció a Bruno Vespa en el programa "Cinque minuti" de la RAI.

"En resumen, es complicado, pero en realidad es la clave para el futuro, la sostenibilidad de los Juegos, porque así no hay necesidad de volver a construir enormes instalaciones", enfatizó Balich.

El director explicó que para la ceremonia hubo "un llamamiento a las armas de todas las grandes celebridades italianas, grandes coreógrafos, grandes directores".

"Creamos el equipo italiano de creatividad que se presenta al mundo, con una audiencia de 2.200 millones de personas esa noche", resaltó Balich, quien relató que la ceremonia de apertura de Milán-Cortina 2026 "comenzó como una secuencia de eventos formales", pero "ahora se ha convertido en un espectáculo monstruoso".

"Será el espectáculo más caro del mundo, se celebra la identidad de un país: es el evento con el que Italia se muestra al mundo y presenta al mundo su imagen, una nueva Italia que mira al futuro, con jóvenes protagonistas, atletas en su centro y el deporte como plataforma para la paz para todos", remarcó.

Balich anticipó además que "lo maravilloso será que el pebetero no se encenderá en el estadio, sino en el Arco della Pace, un lugar emblemático de Milán con vistas al Castillo Sforza, y quedará suspendido debajo".

"Por primera vez, el pebetero se abrirá y cerrará, creando un espectáculo inspirado en la experiencia del Árbol de la Vida de la Expo", adelantó Balich.

"No hay nieve en algunas zonas, pero la energía está ahí, los voluntarios están ahí, y el país espera una gran celebración, y haremos todo lo posible para que sea posible", garantizó Balich.

(ANSA).