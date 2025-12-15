Milán-Cortina 2026: Mariah Carey cantará en ceremonia de apertura

Lo reveló la Fundación Milán-Cortina 2026, la cual asegura que Mariah Carey "representa plenamente la atmósfera emotiva que acompaña el camino hacia los Juegos" y su presencia es "una prueba más del alcance internacional de la ceremonia y sus mensajes".

El comité organizador agregó que la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, creada por Balich Wonder Studio, será una experiencia única y representará un gran abrazo colectivo que entrelaza el espíritu italiano, la innovación, la emoción y la participación de artistas de renombre internacional.

"Un evento único, diseñado para sorprender, unir y dejar una huella imborrable en espectadores de todo el mundo. En este contexto, la música, un lenguaje universal que reúne diversas historias y sensibilidades, se entrelaza con el tema central de la Ceremonia Inaugural: la Armonía", destaca la Fundación Milán-Cortina 2026.

Un principio que, en San Siro, se materializará en el encuentro entre culturas, creatividad y participación, insiste el comité organizador de los Juegos Olímpicos Invernales de 2026.

"El deporte, con sus valores de igualdad, respeto e inclusión, amplifica esta historia, transformando la Armonía en una experiencia compartida. Juntos, la música y el deporte dan vida a una Ceremonia en la que la Armonía se convierte en una experiencia viva, un lugar simbólico donde las comunidades se encuentran, trascienden fronteras y se reconocen como parte de la misma energía colectiva de los Juegos Olímpicos Milán Cortina 2026", completa la fundación.

A su vez, el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, destacó que Milán-Cortina 2026 ofrecerá la oportunidad de presentar "una campaña promocional global" del país.

"Lo que algunos empresarios quizá no han comprendido es que estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos tendrán aproximadamente 2.000 millones de espectadores. Se trata de una campaña promocional global, con oportunidades económicas inimaginables e incuantificables", destacó Abodi, quien visitó el Skatepark Bonagia en Palermo con el alcalde Roberto Lagalla para abordar las preocupaciones de los hoteleros sobre Milán-Cortina 2026.

"Así que no entiendo la controversia. Evidentemente, hay emprendedores con una visión a largo plazo y emprendedores que piensan día a día. Intentaremos que la gente entienda que las cosas serán mejores después que antes", agregó el ministro.

"Nuestro compromiso es garantizar que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos estén bien organizados y sean acogedores. Esperamos a casi 2 millones de personas dentro del perímetro olímpico de 22.000 kilómetros cuadrados", subrayó Abodi.

"Por un lado, debemos cumplir con nuestro deber y, por otro, demostrar que los escépticos se equivocan. Estoy convencido de que estos Juegos Olímpicos serán fascinantes y dejarán un legado significativo, también en cuanto a instalaciones deportivas", completó el funcionario.

En tanto, el tercer y último informe elaborado por Libera resalta que el 57% de las obras planificadas para Milán-Cortina 2026 se completarán después de los Juegos Olímpicos Invernales y la obra definitiva se inaugurará en 2033.

El reporte, elaborado por Libera junto con las 20 asociaciones que promueven la red cívica Open Olympics 2026, analiza específicamente datos del portal Open Milán-Cortina 2026 y alerta que durante 2025 se pospuso la fecha de finalización del 73% de los proyectos, a menudo de forma significativa, con retrasos que superan los tres años en algunos casos.

Sin embargo, en el ámbito económico, en los primeros diez meses de 2025 el valor del Plan aumentó en 157 millones de euros (4,6%), con incrementos que afectan a 34 proyectos existentes, una duplicación y tres nuevos proyectos.

"El portal Open Milano Cortina 2026 reveló una parte significativa, pero no exhaustiva, de la maquinaria olímpica.

Nuestro trabajo no terminará cuando se apaguen las luces", concluye Open Olympics 2026, anunciando su colaboración con organizaciones de la sociedad civil francesa en la preparación de los Juegos de Invierno de 2030.

"El tercer informe de la red Open Olympics 2026, compuesta por Libera di Don Luigi Ciotti y asociaciones ambientalistas, certifica la transparencia del trabajo de Simico en la construcción de la infraestructura olímpica para los Juegos de Milán Cortina", afirma Societá Infrastrutture Milán-Cortina 2026, responsable de las obras de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales del año próximo.

"Esta transparencia, un valor para la empresa, se ha materializado durante más de un año en el portal de su sitio web. Este portal, con actualizaciones periódicas, proporcionó y seguirá proporcionando todos los datos sobre las obras, principalmente a la ciudadanía, pero también a periódicos nacionales, internacionales y locales, como Libera y otras asociaciones, que han podido publicar sus artículos e informes gracias a la completa accesibilidad a la información que garantiza Simico", resalta la empresa.

Como escriben las asociaciones en el informe publicado hoy, "es el primer portal de este tipo", añade Simico, especificando que "en cuanto a la perspectiva ambiental, el Informe de Sostenibilidad se está elaborando actualmente, como se anunció previamente, y está recopilando toda la información que estará disponible".

"En cuanto a las fuentes de financiación, son las ya indicadas y publicadas en el Decreto del Premier pertinente, y se hace referencia a las fuentes legales aplicables", aclara Simico.

Al agradecer a las asociaciones su continua atención y colaboración, Simico "confirma y reitera su disposición a seguir mejorando este trabajo, siempre que sea necesario y posible, con el único objetivo de proporcionar un mayor conocimiento colectivo y una mayor conciencia del trabajo realizado, la profesionalidad y la absoluta integridad de su gestión". (ANSA).