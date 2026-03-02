Milán-Cortina 2026: Más de 20.000 estudiantes en Juegos Paralímpicos

Los grupos escolares estarán presentes en algunas de las sedes más emblemáticas de la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales, como el Centro de Esquí Alpino de Tofane (Cortina), el Estadio Olímpico de Curling de Cortina, el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero y el Estadio de Hockey sobre Hielo Santagiulia de Milán.

"La participación de 20.000 estudiantes en los Juegos Paralímpicos representa un resultado concreto del trabajo realizado en los últimos meses por el equipo de Educación para hacer de Milán-Cortina 2026 un proyecto verdaderamente inclusivo y accesible", afirmó Domenico De Maio, director de Educación y Cultura de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"Queremos que las nuevas generaciones experimenten en primera persona la energía de los Juegos y comprendan, a través de la experiencia directa, el valor del deporte como herramienta de crecimiento, respeto y concienciación", agregó De Maio.

El "School ticket programme" forma parte de la estrategia educativa de la Fundación Gen26, cuyo objetivo, según se indica en un comunicado, es transformar la participación en los Juegos en una experiencia educativa que deje un legado duradero en las comunidades locales y escolares.

"Los Juegos Paralímpicos son una oportunidad extraordinaria para promover una cultura de inclusión que va más allá del evento deportivo. Atraer a miles de estudiantes a las sedes significa invertir en el futuro y ayudar a construir una sociedad más atenta, consciente y abierta a la diversidad", completó De Maio.

Asimismo, la Fundación Milán-Cortina 2026 destacó que el "objetivo es fomentar la mayor participación posible" en los Juegos Paralímpicos Invernales con políticas de precios "diseñadas para involucrar a familias y jóvenes".

Por ello, se lee en un comunicado de la entidad, el 89% de las entradas para las competiciones cuestan menos de 35 euros, con precios a partir de 10 euros para menores de 14 años.

Los niños y jóvenes menores de 14 años pagarán siempre 10 euros, independientemente de la categoría de entrada elegida.

Para los adultos, los precios parten de 20 euros para las entradas de Categoría B y de 40 euros para las de Categoría A.

Todas las entradas, destaca la Fundación Milán-Cortina 2026, estarán disponibles exclusivamente en formato digital.

No se podrán adquirir entradas en papel: el acceso a las sedes se realizará mediante un código QR, que se mostrará automáticamente 24 horas antes del inicio de la sesión en la aplicación oficial de venta de entradas. Para ver y gestionar sus entradas, debe descargar la aplicación "Tickets MilanoCortina2026".

"Otra gran emoción para la ciudad. Nos enorgullece que Trieste pueda acoger de nuevo la antorcha. Y confío en que los Juegos Paralímpicos también serán un gran éxito de público", expresó el presidente de la región Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, antes de que la llama paralímpica llegara a la Piazza dell'Unit… d'Italia.

Fedriga estuvo acompañado en el escenario por el alcalde de Trieste, Roberto Dipiazza, y el campeón paralímpico de Trieste, Matteo Parenzan. (ANSA).