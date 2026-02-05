Milán-Cortina 2026: Mattarella asistió a cena del COI con jefes de Estado

El ágape, celebrado en la Fabbrica del Vapore de Milán, contó con la presencia de representantes de Italia, Estados Unidos, Bután, la realeza de Gran Bretaña, Luxemburgo, Mónaco y Países Bajos.

En su arribo a la cena, el presidente italiano, Sergio Mattarella, saludó al vicepresidente estadounidense, James David Vance, y al secretario de Estado del país norteamericano, Marc Rubio, al igual que a otros invitados, entre ellos los representantes de la realeza neerlandesa y al presidente albanés, Bajram Begaj.

Mattarella declaró que el lema olímpico "Citius, altius, fortius, communiter ('más rápido, más alto, más fuerte, juntos')" debería regir las relaciones internacionales.

"Esas palabras no son sólo un programa deportivo: deberían ser, y lo son, un programa al que todos los gobiernos del mundo deberían aspirar en sus relaciones mutuas", remarcó Mattarella en su discurso de bienvenida en la cena ofrecida por Coventry.

"Así lo demostró el entusiasmo con el que, en Italia, se recibió la llama olímpica en su recorrido por calles, plazas y pueblos", resaltó Mattarella, quien, en nombre del país, dio una cálida bienvenida a los atletas de numerosas naciones, con la mayor participación femenina hasta la fecha.

"Italia se siente honrada de albergar la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Me complace poder dirigirme a quienes promueven la dimensión deportiva de la vida internacional, que encarna valores de colaboración y promueve encuentros globales bajo la bandera de la equidad en las relaciones entre los pueblos y las personas", destacó Mattarella.

"Esto demuestra la singularidad de la familia humana y abriga la esperanza de que los valores olímpicos se conviertan en una inspiración concreta en la vida internacional y se practiquen, no sólo se admiren", añadió el mandatario.

"El deporte es una expresión de libertad. La libertad de desafiarse a uno mismo, de ponerse a prueba, de competir con otros basándose en valores y reglas compartidos. Una gran lección para todos. Les deseamos lo mejor a todos los atletas en su sobresaliente desempeño en los Juegos Olímpicos", concluyó Mattarella, quien acudió a la cena con su hija Laura.

A su vez, Coventry agradeció en su discurso a Italia y a Mattarella por su compromiso con la organización de Milán-Cortina 2026.

Entre los miembros de la realeza se encontraban el príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Ana, ambos miembros del COI y apasionados del deporte, así como Su Alteza Real el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Otros miembros de la realeza que llegaron de afuera de Europa son el príncipe Wangchuck de Bután y el príncipe Al Hussein de Jordania, así como el emir de Qatar, Al Thani.

El menú de la cena, que fue acompañada por vinos como Ribolla Gialla, un tinto de Sabino y un Donnafugata siciliano, incluyó los famosos "paccheri" de Da Vittorio, un restaurante con varias estrellas ubicado en Brusaporto, Bérgamo.

Inmediatamente después, fue ofrecido uno de sus platos tradicionales de Milán: chuleta de ternera servida con crema de azafrán y una nube de patatas y gremolata.

Para terminar, degustaron un tiramisú al más puro estilo italiano.

Entre los asistentes a la cena, que contó con la presencia de un gran número de agentes del orden público dentro de una zona roja donde no se permite el paso de autos ni peatones (salvo personal autorizado), se encontraba el presidente suizo, Guy Parmelin.

También se destacó la presencia de, entre otros, el presidente albanés, Bajram Begaj; del ex secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon; del mandatario polaco Karol Nawroci (se reunirá mañana con la premier italiana Giorgia Meloni) y su colega húngaro, Tamas Sulyok.

También asistió Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU quien se reunió con el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

La gala contó además con la presencia del gobernador de Lombardía, Attilio Fontana; del presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio; y del titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó. (ANSA).