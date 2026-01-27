Milán-Cortina 2026: Mattarella inaugurará sesión del CONI

Lo anunció el Comité Olímpico Italiano (CONI), el cual precisó que Mattarella viajará a la capital de la región Lombardía que cuatro días después albergará en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro la ceremonia inaugural de los Juegos Invernales de Milán-Cortina 2026

Un comunicado del CONI refiere que Mattarella se reunirá con los miembros del CONI en la sala Alessi del Palazzo Marino antes de presenciar la inauguración de la sesión número 145 de la entidad

El texto agrega que el mandatario se trasladará el jueves 5 de febrero a la Villa Olímpica, donde será recibido por el presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, y por el responsable de la delegación italiana, Carlo Mornati

La agenda de Mattarella, que estará acompañado por su hija Laura, incluye la firma del Mural de la Tregua Olímpica, tras lo cual compartirá un almuerzo con los atletas que integrarán la delegación de Italia, mientras que por la noche cenará en la "Fabbrica del Vapore" con los Jefes de Estado que acudirán a la ceremonia inaugural del día siguiente

Esa cena será organizada por la presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry, quien debutará justamente en Milán-Cortina 2026 como la primera mujer titular de esa entidad

Por último, la nota del CONI adelanta que Mattarella tiene previstos dos compromisos el viernes 6 de febrero, pues encabezará la inauguración de Casa Italia, la sede de la delegación "azzurra", y luego asistirá a la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, que concluirá el 22 de febrero

Mattarella, tal como dicta la tradición, será el responsable de declarar oficialmente la apertura de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, tal como ocurrió con Giovanni Gronchi en Cortina 1956 y Roma 1960 y con Carlo Azeglio Ciampi en Turín 2006 (ANSA)