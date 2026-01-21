Milán-Cortina 2026: Mattarella recibió a deportistas paralímpicos

"Los Juegos Paralímpicos serán un evento importante para el cual aún queda mucho por hacer y que seguirán todos nuestros conciudadanos de todo el mundo. Nos vemos en Verona para la inauguración", afirmó Mattarella en el Palacio del Quirinal.

El mandatario recibió en el Salón de las Fiestas del Quirinal a unos 60 atletas ganadores de medallas en el Mundial celebrado en India y en las Deaflympics 2025 disputadas en Japón.

"Lo que lograron es motivo de orgullo. Sé bien lo que ha supuesto: los sacrificios, los sacrificios, el esfuerzo de la larga preparación para la competición, que es la culminación de un largo camino", enfatizó el presidente italiano.

"Para todos los atletas, tanto olímpicos como paralímpicos, detrás del resultado, del éxito, de las medallas ganadas o no, hay un largo camino de participación, hecho de sacrificios y arduos sacrificios", subrayó.

"Por eso les agradezco, gracias por este testimonio de capacidad, de compromiso, que nos permite superar las dificultades", completó Mattarella, quien aprovechó la ocasión para destacar al movimiento paralímpico como un "elemento de civilización" y que "sobre todo, inspira a muchos jóvenes a practicar deporte".

"Su ejemplo animará a muchos jóvenes a hacerlo y contribuirá al crecimiento del país. Les apoyo en este mensaje: es un gran proyecto que estamos cultivando y que debe seguir desarrollándose. Les aseguro el apoyo de la Presidencia de la República", aseguró Mattarella.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis, quien recordó que la delegación "azzurra" sumó más de 230 lugares en los podios del Mundial y de las Deaflympics.

"No pudimos traerlos a todos, aunque nos hubiera gustado, pero están aquí, representándolos no sólo a ellos, sino también a los numerosos atletas que participan en eventos para personas con discapacidad que no son disciplinas tan reconocidas", resaltó De Sanctis.

"En comparación con quienes practican, hay pocos atletas registrados, pero muchos practican deportes, y estos atletas potenciales también deberían ser reconocidos. Necesitamos asegurar que ese millón y medio de potenciales atletas paralímpicos registrados participen en actividades, en comparación con los tan sólo 30.000 que lo hacen hoy", destacó el titular del CIP.

"Un día como éste ayuda a crear conciencia y enfoque. El 22 de diciembre, estuvimos aquí con los equipos olímpicos y paralímpicos para la entrega de las banderas de los Juegos.

Esperamos que sea un presagio de éxito, pero hoy, cuando por primera vez somos los únicos protagonistas, tenemos otra oportunidad, quizás aún más importante para el mundo paralímpico", concluyó De Sanctis.

Luego fue el turno de los representantes de los deportistas a través de Marco Cicchetti, ganador de dos medallas doradas en la prueba de salto en largo en el Mundial de Nueva Delhi, y de Viola Scotto, quien sumó seis títulos en competencias de natación de las Deaflympics de Tokio.

"Estar aquí no es sólo un reconocimiento, sino también una profunda emoción que va más allá de la que se sintió en el Mundial", expresó Cicchetti.

Por su parte, Scotto manifestó su deseo de que "muchos niños sordos se inicien en el deporte y tengan la alegría de escuchar el himno italiano". (ANSA).