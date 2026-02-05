Milán-Cortina 2026: Mattarella visitó a la delegación "azzurra"

Mattarella fue recibido por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala; por el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana; por el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio; por el secretario general de esa entidad, Carlo Mornati; por el titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó; y por el administrador delegado del comité organizador de la cita, Andrea Varnier.

El mandatario, que llegó escoltado por 8 guardias de la presidencia, se detuvo al ingresar a la residencia de los atletas para firmar el mural de la Tregua Olímpica.

A continuación, Arianna Fontana y Carlo Mornati, dos de las abanderados de Italia en la ceremonia inaugural de mañana, entregaron la chaqueta olímpica "azzurra" a Mattarella, quien estaba acompañado por su hija Laura.

"La traeré y la usaré. Lo importante es cómo participen en los Juegos", afirmó Mattarella a Fontana y a Mornati tras colocarse la chaqueta de la delegación italiana.

Minutos después, Mattarella compartió un almuerzo en la Villa Olímpica, donde se sentó entre Fontana, campeona de pista corta, y su compañero de patinaje artístico Pietro Sighel.

También la hija del presidente participó del almuerzo en la mesa exclusiva para atletas y se sentó frente a su padre, entre Francesca Lollobrigida y Davide Ghiotto.

El menú incluyó lasaña de calabaza y queso, pez espada a la parrilla con verduras al vapor, tarta de manzana y fruta de temporada.

Mattarella, que se despidió de la Villa Olímpica tras almorzar con los atletas y recorrer el Edificio F con Buonfiglio, Malagó, Sala y Fontana, optó por alojarse en un hotel en Monza, donde descansará unas horas antes de la cena de gala con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, y otros jefes de Estado. (ANSA).