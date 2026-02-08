Milán-Cortina 2026: Medalla de oro para EE. UU. en patinaje artístico

Ilia Malinin (completó cinco saltos cuádruples en su exhibición), Alysa Liu, Amber Glenn, Ellie Kam y Daniel O'Shea, además de Madison Chock y Evan Bates, elevaron a un total de 2 medallas la cosecha de Estados Unidos en Milán-Cortina 2026 al sumar 69 puntos.

La formación estadounidense superó a los japoneses Yuma Kagiyama, Shun Sato, Kaori Sakamoto, Riku Miura y Ryuichi Kihara, además de Utana Yoshida y Masaya Morita, quienes acumularon 68 unidades.

A su vez, Italia llegó a un total de 9 medallas (1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce) gracias al tercer puesto obtenido por Daniel Grassl, Charlene Guignard y Marco Fabbri, por Sara Conti y Niccoló Macci, además de Lara Gutmann y Matteo Rizzo.

Los "tifosi" que colmaron el Milano Ice Skating Arena, entre los cuales se destacó el tenista serbio Novak Djokovic, ovacionaron a los integrantes del equipo italiano que completaron una jornada histórica para la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026 con la sexta medalla del día, la primera para el país en esta disciplina, introducida en el programa olímpico en Sochi 2014.

Italia solo había ganado dos medallas en el patinaje artístico olímpico gracias al tercer puesto de Barbara Fusar Poli y Maurizio Margaglio en la prueba de parejas de Salt Lake City 2002 y a Carolina Kostner, quien completó el podio en la competencia individual de Sochi 2014 (ANSA).