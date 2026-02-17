Milán-Cortina 2026: Medalla de oro vale más de 1.600 euros por récord del material

Según los precios al contado en la inauguración de Milán-Cortina 2026, la medalla, que contiene sólo 6 gramos de oro bañado sobre una base de plata y cobre, tiene un valor de fusión estimado de 1.678 euros, aproximadamente el doble que la de París 2024 y casi seis veces superior al de Turín 2006.

El cálculo, realizado por la plataforma de inversión y trading eToro, llega en un momento en que se ha cuestionado la durabilidad de la medalla durante las celebraciones.

Sin embargo, si bien el diseño puede haber mostrado limitaciones, el valor de los metales subyacentes no se ha visto afectado.

"Las medallas de este año marcan un récord estructural: se están convirtiendo cada vez más en un reflejo directo del rendimiento de las materias primas", observó Gabriel Debach, analista de mercado de eToro.

Debach explicó que "si bien no es el más pesado, un récord que se mantiene con PyeongChang 2018 (586 gramos), con 506 gramos, el oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se encuentra entre los más valiosos jamás fabricados".

"El punto de fusión lo determina el mercado, no el marketing", remarcó Debach.

La comparación con Turín 2006 es despiadada: en 20 años, el oro se ha multiplicado por más de ocho en euros, y la plata por más de siete.

Una tendencia similar ha seguido la medalla de plata: 500 gramos de metal casi completamente puro, por un precio actual de alrededor de 896 euros, también un máximo histórico.

Finalmente, el bronce: 420 gramos de aleación de cobre y zinc, con un valor de alrededor de 4,5 euros, todavía entre las cifras más altas de los últimos veinte años. (ANSA).