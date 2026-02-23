Milán-Cortina 2026: Meloni agradeció a la delegación italiana

"Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Gracias a todos los atletas por inspirarnos y hacernos soñar", expresó Meloni en redes sociales, donde adjuntó un video del cierre de Milán-Cortina 2026, celebrado ayer en Verona.

La vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales registró el cuarto puesto para Italia en el medallero final con 30 preseas (10 doradas, 6 de plata y 14 de bronce), un récord con el que superó las 20 conquistadas en Lillehammer 1994.

"Son atletas excepcionales que intentaremos no perder, que se mantengan en el mundo del deporte. Sería un desperdicio desaprovechar tales experiencias", afirmó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, sobre la "madurez" mostrada por los integrantes de la delegación "azzurra" que ganaron las 30 medallas.

"Si han cumplido 35 años, significa que han sido bien gestionados y que se han autogestionado, con el apoyo de las federaciones. Mi única preocupación es la dificultad que tienen los clubes deportivos para avanzar", reconoció Buonfiglio en una entrevista con Rai Radio 1.

"Tienen compromisos burocráticos y dificultades financieras difíciles de superar. Junto con el ministro (de Deportes y Juventud, Andrea) Abodi y con Deporte y Salud, estamos intentando intervenir de forma diferenciada para proteger y salvaguardar este patrimonio", aseguró el titular del CONI.

Asimismo, Buonfiglio se refirió a la recuperación que el deporte de Italia mostró luego de haber sumado solo 5 preseas (1 dorada, 1 de plata y 3 de bronce) en Vancouver 2010.

"Nuestro método de trabajo está evolucionando: no dejamos nada al azar y priorizamos al atleta y sus necesidades, destacando las características en las que trabajar", explicó Buonfiglio.

"Hemos construido armonía, con pasos hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. Pero cuando hay un objetivo compartido claro, todo se vuelve más fácil", continuó el titular del CONI.

"El compromiso que necesitamos es involucrar a todos en la consecución del objetivo. No debemos responsabilizarnos del éxito, sino evaluar dónde podemos mejorar. Y eso es lo que ya estamos haciendo para Los Ángeles 2028", completó Buonfiglio.

Por su parte, la ministra de Discapacidad de Italia, Alessandra Locatelli, expresó su satisfacción por el desempeño de la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026 y reveló su expectativa por los Juegos Paralímpicos Invernales, previstos en las mismas ciudades del 6 al 15 de marzo.

"Sí, los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 han concluido, los más medallistas de la historia, con nuestros atletas italianos ganando 10 medallas de oro, 6 de plata y 14 de bronce", publicó Locatelli en su cuenta de Facebook.

"Gracias a todos por hacernos sentir tan emocionados y orgullosos de nuestro país. Pero estén atentos, porque los Juegos Paralímpicos comienzan el 6 de marzo. Emociones aún más intensas, competiciones llenas de adrenalina y un compromiso constante con la victoria!", añadió la ministra.

"A toda máquina, Azzurri! Creo en cada uno de ustedes, en su talento y determinación. No me importa la lógica organizativa que separa los Juegos Olímpicos de los Paralímpicos; estoy deseando ver a todos nuestros atletas marchar juntos, a todos, en una gran ceremonia olímpica. Tarde o temprano, sucederá!", completó Locatelli. (ANSA).