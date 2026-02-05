Milán-Cortina 2026: Meloni considera "surrealista" polémica por ICE

"La sección de investigación de las llamadas Investigaciones de Seguridad Nacional existe desde 2002, siempre ha colaborado con Italia, nunca ha llevado a cabo, no pudo llevar a cabo y no llevará a cabo operaciones de control migratorio en nuestro territorio", enfatizó Meloni a Rete4

"El trabajo que realizan estas organizaciones —no la estadounidense, sino la de todos nuestros países aliados— consiste en intercambiar información, contactar con nuestras autoridades y brindar apoyo investigativo", agregó la premier italiana.

"Así fue ayer y así es hoy, porque Estados Unidos es un aliado, y las alianzas entre países no cambian según la preferencia o desaprobación de la izquierda por el presidente estadounidense (Donald Trump, Ndr). Intentemos ser serios en estos asuntos. Así que es una controversia instrumental porque, objetivamente, a la izquierda le faltan argumentos", completó Meloni.

Más temprano, la jefa de seguridad y servicios para atletas del Comité Olímpico de Estados Unidos, Nicole Deal, aseguró que "no hay agentes del ICE" en la delegación norteamericana de Milán-Cortina 2026.

"Hay mucha desinformación y suposiciones. La afirmación de que el ICE está aquí y que gestiona la seguridad de los Juegos en nombre del equipo de Estados Unidos es falsa. Me complace aclarar que el ICE no forma parte de la delegación estadounidense", insistió Deal en una conferencia de prensa que ofreció en Milán.

Cuando se le preguntó si el gobierno estadounidense envió agentes del ICE independientemente del equipo, Deal respondió: "No puedo hablar en nombre del Departamento de Estado ni de la Embajada de Estados Unidos".

A su vez, la directora ejecutiva del Comité Olímpico de Estados Unidos, Sarah Hirshland, valoró el "amplio apoyo" y el "increíble aprecio" de los espectadores "por los logros de nuestros atletas".

"No anticipamos ninguna energía negativa en el campo de juego, pero hemos realizado una intensa preparación con los atletas para los Juegos para asegurarnos de que se sientan cómodos y no se encuentren en un ambiente desagradable", subrayó Hirshland sobre la esperada recepción de los atletas estadounidenses en Milán-Cortina 2026.

"Contamos con un equipo de atletas que ha estado esperando este momento durante muchos años. Estamos encantados y listos. El Comité Olímpico está increíblemente emocionado, no sólo por el equipo que tenemos aquí, sino también por el gran apoyo que recibimos", destacó Hirshland.

"La compleja logística geográfica ha sido un desafío gratificante para nosotros. Sentimos el cariño del público estadounidense, el entusiasmo está creciendo y estamos listos para unos grandes Juegos Olímpicos", concluyó Hirshland.

En tanto, Gene Sykes, presidente del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, aseguró que "todos en el movimiento olímpico estamos intentando llegar a una solución entre la Agencia Mundial Antidoping (WADA) y la Agencia Antidoping de Estados Unidos (USADA)".

"Desayuné con funcionarios de la WADA hace dos días aquí en Milán. Entendemos los desacuerdos y los problemas, pero son bastante claros y deben abordarse ahora", remarcó Sykes sobre la suspensión de los pagos de Estados Unidos a la Agencia Mundial Antidoping.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) quiere que resolvamos estas diferencias. Necesitamos una relación sólida con la WADA, dado que dos Juegos se celebrarán en Estados Unidos", recordó Sykes sobre Los Angeles 2028.

Estados Unidos bloqueó un pago de US$3,6 millones a la WADA en enero, relacionado con las cuotas de 2024, tras la controversia sobre la gestión por parte de la agencia de los resultados positivos en controles de 23 nadadores chinos que posteriormente fueron autorizados a competir.

Por último, Sykes se refirió a la mención de Casey Wasserman, presidente de LA28, el Comité Organizador de Los Ángeles 2028, en los "archivos Epstein".

"Vivo en Los Ángeles y entiendo la política local. Tengo más confianza en la capacidad operativa de Los Ángeles 28 hoy que desde que empecé a trabajar con ellos en 2015", declaró Sykes.

"Hemos dedicado mucho tiempo con el COI a discutir temas como éste. Casey ha emitido un comunicado sobre las conclusiones de la publicación de los correos electrónicos relacionados con el archivo. No tenemos nada más que añadir, ya que se trata de una declaración independiente", concluyó Sykes. (ANSA).