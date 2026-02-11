Milán-Cortina 2026: mensaje de odio contra polaca Beltowska

(ANSA) - PREDAZZO (TRENTO), 11 FEB - La joven polaca Pola Beltowska denunció haber recibido mensajes de odio en redes sociales luego de su decepcionante desempeño en la competencia de salto de esquí por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"No leo comentarios online, pero recibo mensajes privados tan indignantes que es increíble. Es un odio tan grande que nunca imaginé que la gente pudiera albergar tanto hacia mí. Me están insultando profundamente de pies a cabeza", declaró Beltowska a los medios polacos.

Beltowska, de 19 años, saltó solo 82 metros y evitó que Polonia se clasifique a la final de la competencia por equipos de Milán-Cortina 2026, donde protagoniza su debut olímpico.

"Sé que mi salto nos costó la clasificación para la segunda ronda. Tenía miedo de este salto. No quería decepcionar a nadie, pero no salió bien", reconoció Beltowska.

Los mensajes de odio alcanzaron tales proporciones que la Federación Polaca se vio obligada a intervenir: "No aprobamos, ni aprobaremos jamás, el odio despreciable dirigido contra Pola Beltowska", se lee en un mensaje de la entidad.

"Lo que estamos presenciando trasciende los límites de la crítica deportiva. Este es un ataque personal que causa sufrimiento no solo a la atleta, sino también a sus seres queridos", completa el texto de la federación. (ANSA).