Milán-Cortina 2026: Mensajes de apoyo para Vonn

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 10 FEB - La delegación de Estados Unidos, la esquiadora italiana Sofia Goggia y su compatriota y tenista Jannik Sinner publicaron mensajes de apoyo para Lindsey Vonn, quien debió ser sometida a una doble operación para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda tras la espectacular caída que protagonizó en la prueba de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026

"Una leyenda para siempre. Gracias, Lindsey Vonn", se lee en el breve mensaje que el equipo estadounidense envió, en su perfil X, a la esquiadora dos días después de la caída que sufrió en Cortina d'Ampezzo

El mensaje destaca además un agradecimiento para Vonn "por elegir siempre la valentía y por inspirar a generaciones a perseguir grandes sueños"

La propia Vonn, de 41 años, reconoció en la víspera que su sueño olímpico "no terminó como lo había soñado" luego que su padre, Alan Kildow, comentara que la caída en Milán-Cortina 2026 finalizó la carrera de la estadounidense

Vonn fue intervenida primero para la estabilización de una fractura en su pierna izquierda, según anunció la Dirección de la Autoridad Sanitaria Local de Treviso (ULSS 2)

A continuación, fue sometida a una doble cirugía para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda mediante fijación externa en el Hospital Ca' Foncello de Treviso, adonde Vonn había sido trasladada en helicóptero desde el Hospital Codivilla de Cortina d'Ampezzo

Vonn, que volvió a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019, había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana

La estadounidense se había lesionado la rodilla izquierda en un mal aterrizaje al finalizar un salto en Crans Montana el pasado 30 de enero, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección, sin que se le hubiesen soltado los esquíes, y fue inmediatamente socorrida luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte

Vonn había llegado a Milán-Cortina 2026 como candidata a lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang

La estadounidense, que esta temporada logró dos victorias y cinco podios en ocho competencias disputadas, se había perdido los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014 justamente por una lesión de rodilla

Vonn, quien lleva una prótesis de titanio en su rodilla derecha por accidentes anteriores, había acumulado en la pista Olympia 12 de sus 84 victorias en la Copa del Mundo además de haber ganado 6 carreras de descenso y otras 6 de supergigante

Goggia, quien el pasado domingo 8 completó el podio de la competencia de descenso ganada por la estadounidense Breezy Johnson tras la caída de Vonn, expresó su respaldo para su colega norteamericana

La italiana contó que leyó el mensaje de Vonn esta mañana "no podía dormir" y aseguró que le "rompe el corazón pensar en ella en un hospital con la tibia rota a los 41 años, después de haber trabajado tan duro para competir en los Juegos Olímpicos, saliendo por la tercera puerta y cayéndose tras dominar toda una temporada de descenso"

"'Nunca te rindas', decía siempre. Tienes que hacerlo, si no, si te rindes... no es propio de mí", aseguró Goggia, quien confió en no tener que afrontar una situación similar a la de Vonn

"A los 41 años, no creo verme esquiando. Quizás en Foppolo, como turista", concluyó Goggia

También Sinner, número 2 del ranking ATP, manifestó su respaldo a Vonn: "estoy pensando en ti", escribió el tenista italiano en su cuenta de Instagram, donde adjuntó una foto en la que se lo ve con la esquiadora estadounidense

Asimismo, el alcalde de Treviso, Mario Conte, entregó una carta y una ofrenda floral a Vonn en el Hospital Ca' Foncello tras su caída en la pista Olympia delle Tofane durante la prueba del pasado domingo 8

"El domingo pasado estábamos frente al televisor para seguir la carrera olímpica con la emoción que acompaña a los grandes eventos deportivos. Cuando se interrumpió su carrera, todos sentimos la misma aprensión", reveló Conte

"La comunidad de Treviso se unió a usted y a su equipo", agregó el alcalde, quien reconoció que lo que representa la campeona estadounidense "va mucho más allá de una sola carrera, cada bandera y cada competición"

"'Me atreví a soñar'. Esta frase captura la esencia del deporte y, al mismo tiempo, de la vida. Nos recordaste a todos que sólo puede haber una pequeña diferencia entre una decisión valiente y una caída, que el riesgo es parte del camino de quienes deciden arriesgarse", añadió Conte

"Elegiste estar allí, enfrentarte a la Olympia delle Tofane, estar en la línea de salida, asumir plenamente la responsabilidad de tu sueño", continuó el alcalde de Treviso

"Una poderosa lección para los jóvenes" y "una invitación a tener valentía, a creer en uno mismo, a no rendirse antes de empezar", remarcó Conte, quien aseguró que Treviso "es una comunidad que reconoce estos valores"

"Por eso hoy estamos aún más cerca de ti. De parte mía y de los ciudadanos de Treviso, te deseo una pronta recuperación", completó Conte. (ANSA)