Milán-Cortina 2026: México alienta a Schleper y a su hijo

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 FEB - La esquiadora Sarah Schleper, de 46 años, busca en los Juegos Invernales de Milán-Cortina 2026 su tercera medalla en representación de México tras haber ganado cuatro compitiendo para Estados Unidos. Schleper se dio el gusto de haber conseguido sus mejores resultados olímpicos en Italia, pues finalizó décima en Turín 2006 y séptima en el Mundial 2005 celebrado en Bormio 2005, mientras que logró dos podios en la Copa del Mundo (en las pistas piamontesas de Sestriere, en 2000 y 2004). Todos esos logros fueron cuando competía para Estados Unidos, mientras que arribó a Milán-Cortina 2026 tras recibir la bandera mexicana de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Schleper, que cumplirá 47 años el jueves 19, todavía debe anunciar en qué competencia participará de Milán-Cortina 2026. La carrera que marcó un hito en su carrera fue la que protagonizó el 29 de diciembre de 2011 en Lienz, pese a que no logró clasificarse para la segunda manga. En esa ocasión, corrió en minifalda y se detuvo a mitad de la primera manga para recoger a su hijo y llevarlo a la meta. Ese chico es ahora un esquiador de 18 años llamado Lasse Gaxiola y espera debutar en Milán-Cortina 2026. Nunca antes en la historia de los Juegos Olímpicos Invernales una madre y su hijo habían asistido juntos. En la versión de verano, sólo hay un precedente: la tiradora georgiana Nino Salukvadze, quien comenzó su carrera en la Unión Soviética y, casi 30 años después, disparó en tándem con su hijo Tsotne Machavariani. Schleper, que es oriunda de Colorado, fue una de las estadounidenses más fuertes de su generación en eslalon, famosa por el grito de guerra que usaba al salir disparada desde la puerta de salida. El día que se suponía marcaría su retirada también vio su primera aparición en el podio una prometedora joven de 16 años también oriunda de Colorado: Mikaela Shiffrin. Con cuatro podios, también tuvo la satisfacción de una victoria: se impuso en la final de la Copa del Mundo disputada el 12 de marzo de 2005 en Lenzerheide. En el eslalon, superó a las dos estrellas de la época, la croata Janica Kostelic y la sueca Anja Paerson, que luchaban por el liderazgo de la general, así como a la finlandesa Tanja Poutiainen, ganadora de la copa de la especialidad. Séptima fue la también estadounidense Lindsey Kildow, quien años después se haría famosa con su apellido Vonn. Schleper no ha competido en eslalon en más de tres años, prefiriendo enfocarse en eslalon gigante, Super-G y descenso. Su participación más reciente en la Copa del Mundo fue en 2022, justamente en Cortina D'Ampezzo, donde terminó en el puesto 35 en Super-G. "Sólo tengo algunas canas, nada más. Creo que todavía esquío bastante bien, teniendo en cuenta que no me entreno tanto como los atletas más jóvenes, pero es un gran honor haber participado en tantos Juegos Olímpicos", respondió cuando se le recordó que es la esquiadora de mayor edad en Milán-Cortina 2026. "Es un objetivo que perseguimos durante muchos años, y luchamos hasta el final para asegurarnos la plaza, así que conseguirlo finalmente fue un gran alivio. Pero también fue abrumador", reconoció sobre la posibilidad de competir con su hijo Lasse. (ANSA).