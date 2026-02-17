Milán-Cortina 2026: Meyers celebró su primer oro en bobsleigh

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 17 FEB - La estadounidense Elana Meyers Taylor se confirmó como la atleta afroamericana con más medallas en los Juegos Olímpicos Invernales luego de su victoria en la competencia femenina individual de bobsleigh de Milán-Cortina 2026.

Taylor, de 41 años, se impuso en la final disputada ayer en la pista Eugenio Monti del Centro de Deportes de Deslizamiento de Cortina d'Ampezzo con un tiempo de 3'57"93, con el que antecedió a la alemana Laura Nolte (3'57"97) y a la también estadounidense Kaillie Humphries (3'58"05).

La estadounidense había subido cinco veces al podio en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos Invernales (3 medallas de plata y 2 de bronce), pero recién en Milán-Cortina 2026 pudo ganar una dorada al destronar a Nolte, su amiga y rival de toda la vida.

Su victoria en Milán-Cortina 2026 tuvo un sabor especial porque la concretó frente a sus dos hijos, que son sordos, mientras que uno de ellos tiene además síndrome de Down.

Taylor, que les contó su victoria en lenguaje de señas, también celebró un triunfo con sabor a "revancha" luego que el entrenador de un equipo nacional extranjero le dijera hace unos años que los bobsledders negros "no tienen las facultades mentales" para desempeñar ese papel.

Para entonces, Taylor ya había pasado de estar a cargo de frenar a asumir el rol de piloto y había ganado medallas olímpicas y mundiales además de haberse adjudicado la conducción del equipo masculino estadounidense de bobsleigh de cuatro.

Taylor nunca tuvo reparos, ni siquiera en revelar que el fabricante de uno de los trineos más rápidos del mundo se negaba a vendérselos a pilotos negros porque, como ella misma lo expresó, "si quisiera ver a un mono conduciendo un trineo, iría al zoológico".

"No creo que pueda procesar esto por un tiempo", reconoció Taylor en una conferencia de prensa en la que agradeció a su equipo, a sus hijos, a su marido y a su niñera.

"Cuando sean un poco mayores, sabrán que su madre fue campeona olímpica y entenderán lo que eso significa", agregó Taylor sobre sus hijos, a quienes lleva consigo a todas las competiciones del mundo.

La estadounidense se dio el gusto en Milán-Cortina 2026 de igualar la cantidad de medallas de su compatriota de patinaje de velocidad Bonnie Blair: "En 2010, en mis primeros Juegos, ella fue una de las que nos dio la bienvenida a la familia olímpica", relató.

En ese momento, en Vancouver 2010, Kaillie Armbruster Humphries también estaba allí para su debut, pero Blair no la recibió bien: era canadiense y, como anfitriona, ganó el oro en la prueba de bobsleigh para dos, repitiendo la hazaña cuatro años después, cuando también fue designada abanderada en la ceremonia de clausura.

Humphries tiene ahora 40 años, es estadounidense y comparte una profunda amistad con Meyers, ya que a menudo pasan tiempo juntas para cuidar de sus hijos (Humphries se convirtió en madre hace dos años) o quizás porque comparten el coraje de luchar sus propias batallas.

En 2018, Humphries presentó una denuncia contra los altos cargos de la Federación Canadiense por acoso y libró una larga batalla para convertirse en estadounidense.

Con su nueva ciudadanía, ganó el oro en bobsleigh individual en Pekín 2022, pero ayer renunció a su candidatura en favor de su amiga y rival, quedando tercera.

Ambas volverán a competir en bobsleigh para dos, pilotando tripulaciones diferentes. El viernes 20 y el sábado 21 estarán a la caza de "venganza", de confirmación y de algún prejuicio que barrer. (ANSA).