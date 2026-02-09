Milán-Cortina 2026: Mi sueño olímpico no terminó como lo soñé, Vonn

"Ayer, mi sueño olímpico no terminó como lo había soñado. No fue un final de cuento de hadas, ni un cuento de hadas, simplemente fue la vida", escribió Vonn en su cuenta de Instagram.

"En las carreras de descenso, la diferencia entre una trayectoria estratégica y una lesión catastrófica puede ser mínima. A sólo 13 centímetros, mi brazo derecho se enganchó en la puerta, lo que provocó la caída", explicó la esquiadora de 41 años.

"La rotura del ligamento cruzado y otras lesiones previas no tuvieron nada que ver. Desafortunadamente, sufrí una fractura compleja de tibia, que está estable, pero requerirá varias cirugías para su correcta reparación", completó Vonn luego de que su padre, Alan Kildow, comentara que la caída en Milán-Cortina 2026 finalizó la carrera de la estadounidense.

Vonn permanece internada en el hospital de Treviso, donde fue sometida a una doble cirugía para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda mediante fijación externa luego de la caída que protagonizó en la víspera.

"Aunque ayer no terminó como esperaba, y a pesar del intenso dolor físico que me causó, no me arrepiento", aseguró Vonn, quien planeaba despedirse de los Juegos Olímpicos Invernales en Milán-Cortina 2026 tras perderse los de Sochi 2014 justamente por una lesión de rodilla.

"Estar allí en la puerta de salida ayer fue una sensación increíble que nunca olvidaré. Saber que estaba allí con la oportunidad de ganar fue una victoria en sí misma", añadió la estadounidense, que volvió a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019.

"También sabía que competir era un riesgo. Siempre ha sido y siempre será un deporte increíblemente peligroso", subrayó Vonn, que había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana.

"Y al igual que en las carreras de esquí, en la vida nos arriesgamos. Soñamos. Amamos. Saltamos. Y a veces caemos", continuó.

"A veces nos rompen el corazón. A veces no hacemos realidad los sueños que sabíamos que podíamos tener. Pero ésa es también la belleza de la vida: podemos intentarlo. Yo lo intenté. Soñé.

Salté", remarcó.

"Espero que si algo aprenden de mi experiencia, sea que todos tengan el coraje de atreverse. La vida es demasiado corta para no arriesgarse. Porque el único fracaso en la vida es no intentarlo. Creo en ustedes, como ustedes creyeron en mí", concluyó Vonn. (ANSA).