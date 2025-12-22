Milán-Cortina 2026: Morelli garantiza producción de nieve en Livigno

"En Livigno hay 53 cañones de nieve adicionales en funcionamiento, lo que garantiza la producción de la nieve necesaria para el perfecto desarrollo de las competiciones de los Juegos Olímpicos", afirmó Morelli.

"Estamos satisfechos con la situación, confiamos en lograr un resultado aún mejor del que imaginábamos", agregó el subsecretario en una rueda de prensa que ofreció en Livigno, adonde viajó para supervisar las obras de las instalaciones olímpicas, tras las críticas recibidas por la Federación Internacional de Esquí (FIS) en los últimos días.

Los dichos de Morelli refuerzan los comentarios del alcalde de Livigno, Remo Galli, quien aseguró la cantidad de nieve necesaria para garantizar el desarrollo de las competencias de Snowboard y freestyle en la localidad de la región de Lombardía luego que la FIS apuntó a "retrasos inexplicables" en las obras de infraestructura de la edición que se celebrará en Milán-Cortina D'Ampezzo a partir del 6 de febrero.

"En cuanto supe de los supuestos problemas críticos que se han puesto de manifiesto en los últimos días, el viceprimer ministro y ministro de Infraestructuras, (Matteo) Salvini, me pidió que fuera a evaluar la situación e informara de las necesidades de la comunidad de Livigno", relató Morelli.

"La situación es excelente, y Simico, las administraciones municipales y regionales, y los operadores de las instalaciones son actores clave", subrayó el subsecretario en alusión a Societá Infrastrutture Milán-Cortina, la empresa a cargo de las obras públicas de los Juegos Olímpicos Invernales de 2026.

"Todos son conscientes de que los esfuerzos del gobierno, que ascienden a 1.500 millones de euros para Lombardía en proyectos de infraestructura y deportivos, se están traduciendo en un legado para las comunidades que cambiará positivamente la imagen de la región. Basta con dar un paseo por la ciudad", enfatizó Morelli.

"Estos días son como sacados de una película. Ver a miles de turistas coexistir con una obra de esquí. Livigno será la capital del esquí en los próximos días", completó Morelli, quien recordó cómo la localidad de la región Lombardía acogerá por primera vez una Copa del Mundo de Supergigante el sábado 27 de este mes.

En igual sentido se manifestó el interventor director ejecutivo de Simico, Fabio Saldini, al ser consultado sobre los dichos del titular de la FIS, el sueco Johan Eliasch, respecto de "retrasos inexplicables" a menos de 50 días del inicio de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Aquí en Livigno, estamos llenando el embalse con aproximadamente 14.000 metros cúbicos de agua al día, lo que nos permite garantizar 28.000 metros cúbicos de nieve al día y 3.500 por hora", detalló Saldini.

"Los 53 cañones funcionan perfectamente. Hasta la fecha, ya se han producido aproximadamente 160.000 metros cúbicos de nieve, y cumplo mi promesa de entregar el Snow Park de Livigno a la comunidad completamente cubierto de nieve, como estaba previsto, para que el evento de prueba pueda celebrarse entre el 20 y el 25 de enero", remarcó Saldini en rueda de prensa.

"La producción de nieve estaba programada para comenzar el 20 de diciembre. La noche del 12 de diciembre surgió un problema: una tubería reventada. Tras 5 días, se solucionó, adelantamos la producción de nieve y, hasta la fecha, hemos cumplido con la fecha de inicio", insistió.

"Para mí y para la empresa que represento, Livigno ha sido una especie de emblema de los Juegos Olímpicos. Ha habido dificultades, como en todas las obras, pero aquí hemos encontrado una comunidad capaz de reaccionar ante todos los desafíos que la vida nos presenta", completó Saldini. (ANSA).