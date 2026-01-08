Milán-Cortina 2026: mostrarán el territorio italiano con 12 cámaras

Lo informaron los Servicios de Radiodifusión Olímpica (la división del Comité Olímpico Internacional responsable de la producción de cobertura televisiva, radial y digital) y la Fundación Milán-Cortina 2026.

Mediante sus Servicios de Radiodifusión, ambas entidades colaboraron estrechamente para ofrecer una cobertura deportiva innovadora y vanguardista, a la vez que resaltan la importancia del país y los territorios que albergarán Milán-Cortina 202.

Estas 12 cámaras remotas se situarán en ubicaciones adecuadas para captar imágenes panorámicas de un paisaje o monumento característico de la zona.

Habrá cuatro cámaras en Milán, distribuidas entre la Piazza Duomo, el Castillo Sforzesco y el Arco della Pace; una en Val di Fiemme, que filmará Cavalese y el Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme; y una en Anterselva, que filmará todo el valle; y una en Bormio, que filmará la ciudad desde la Torre della Baiona.

También habrá una en Livigno, con vistas al valle desde Carosello 3000; dos en Cortina, una en el centro, que filmará la Piazza Di Bona y su campanario, y otra desde Ra Valles, que enmarcará esa ciudad y los valles de los Dolomitas; una en Verona, en la Piazza Bra, frente a la Arena; y una en Venecia, que filmará el Gran Canal desde el Palazzo Cavalli.

La Fundación Milán-Cortina 2026 ponderó que "las cámaras comenzarán a funcionar a finales de este mes y permanecerán activas durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".

"Gracias a esta cobertura, las imágenes serán distribuidas a todos los titulares de derechos mediáticos internacionales, acercando así los territorios italianos a hogares de todo el mundo", completa una nota emitida por la Fundación Milán-Cortina 2026. (ANSA).