Milán-Cortina 2026: mucho por hacer sobre igualdad de género, Di Centa

"De 45 federaciones, solo hay una presidenta; aún queda mucho por hacer. En liderazgo, aún estamos muy rezagados; espero que ahora haya una aceleración, y también un sentido de responsabilidad", afirmó Di Centa.

"Es cierto que los cargos se eligen, pero creo que la gente, todos, hemos dado un salto mental al comprender que el equilibrio que surge de la diversidad siempre aporta más que ser 'unilateral'", agregó la ex esquiadora de 63 años.

Di Centa reconoció que un pequeño, pero importante, punto de partida es el nombramiento de la zimbabuense Kristin Coventry como presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Es una atleta joven, madre, y esto ha supuesto un avance increíble, porque impulsa a todos los que simplemente observan, desde los abuelos hasta las madres, los directivos, a todos", resaltó Di Centa sobre Coventry.

"Es la única manera de vivir en equilibrio. Y necesitamos equilibrio ahora mismo; no es solo un techo que se rompe. Creo que es natural que tarde o temprano se alcance este equilibrio", completó Di Centa. (ANSA).