Milán-Cortina 2026: Naumov conmovió con foto de sus padres

Naumov mostró la foto que siempre lleva consigo luego de su primera actuación en Milán-Cortina 2026 en la competencia masculina de patinaje artístico corto en Assago.

La imagen muestra a un Naumov de 3 años con los patines puestos y de la mano de sus padres, que fueron campeones mundiales de parejas de la misma disciplina.

A continuación, Naumov, ahora de 24 años, miró al cielo entre lágrimas y luego besó la foto con emoción.

"Sentí que me guiaban, percibiendo su presencia en cada deslizamiento sobre el hielo. No pude evitar sentir su apoyo, casi como una pieza de ajedrez en un tablero, moviéndose de un elemento a otro", declaró Naumov, quien finalizó decimocuarto.

"La llevo en mi bolso, así que la llevo literalmente en el pecho, en el corazón", agregó sobre la imagen que siempre lo acompaña.

Sus padres perdieron la vida en el accidente ocurrido cerca del Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, donde un vuelo de American Airlines procedente de Wichita, Kansas, se estrelló contra un helicóptero militar Black Hawk que volaba sobre el río Potomac, que apareció repentinamente en su camino.

Entre las 67 víctimas se encontraban no sólo los padres de Naumov, quienes también eran entrenadores, sino también varios patinadores del equipo nacional de patinaje artístico de Estados Unidos.

El atleta dedicó la actuación a sus padres, quienes ahora lo inspiran, como siempre lo han hecho, y sobre todo, le dan la fuerza para seguir adelante.

"Miren lo que hicimos. No pensaba en hacer nada perfecto. Sólo quería entrar a la pista y patinar con todo mi corazón, dándolo todo. No me arrepiento de nada después de terminar ese programa", aseguró Naumov.

El atleta estadounidense, quien decidió presentarse en la competencia más importante incluso después de una vida destrozada por el dolor, el patinaje es una forma de resiliencia.

"Es algo que me permite seguir adelante, avanzar, continuar. No importan los obstáculos que se presenten, el patinaje es una herramienta para triunfar. Todos podemos lograrlo, pase lo que pase en la vida. Si eres resiliente y te esfuerzas un poco más de lo que crees, puedes lograr mucho más. Puedes seguir adelante. Sólo tienes que tener fuerza de voluntad y hacer lo que amas, y eso es exactamente lo que haré yo", garantizó Naumov (ANSA).