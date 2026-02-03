Milán-Cortina 2026: New York Times critica la "pesadilla logística"

"¨Caminando entre las sedes olímpicas de invierno de Italia?

Mejor tómate tu tiempo", titula irónicamente Jason Horowitz, quien se tomó el tiempo de revisar la organización de Milán-Cortina 2026 sobre el terreno.

"Las largas distancias, las carreteras estrechas, las conexiones complejas y las nevadas convertirán la logística en una pesadilla", advierte el periódico en el subtítulo.

"La vigésima quinta edición de los Juegos de Invierno, que comienzan esta semana, contarán con ocho sedes diferentes repartidas en unas 8.500 millas cuadradas del norte de Italia, una pesadilla logística que ha llevado a los funcionarios a celebrar cada nuevo túnel, cada aumento en el servicio ferroviario y cada ruta de autobús extendida como una emocionante victoria sobre el riesgo de fracaso", escribe Horowitz.

El reportero relata incluso que en un momento dado se quedó atrapado en una carretera secundaria helada y fue rescatado por un campeón olímpico de curling.

"Esta visión idílica de unos Juegos Olímpicos itinerantes ha sido el evento insignia del Comité Organizador de Milán-Cortina desde sus inicios", explica el NYT.

El diario señala además que "por necesidad, Italia abandonó el antiguo modelo de unos Juegos Olímpicos de Invierno concentrados en las ciudades y sus alrededores, donde los deportes de hielo solían celebrarse en una sola ciudad anfitriona y las pruebas de esquí en las montañas circundantes".

Esta decisión también fue motivada por la invitación del entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, quien, tras la controversia en torno a los más de 40 mil millones de euros gastados en Pekín 2008, instó a los países candidatos a utilizar las instalaciones existentes y adaptarse a las necesidades locales.

"Italia hizo precisamente eso, pero también tuvo que garantizar la puntualidad de trenes, aviones y automóviles", resalta el reporte.

Luego, según informa el periódico, "se incorporaron autobuses de cero emisiones, más trenes y una flota de Fiat Pandas y Alfa Romeo para transportar a funcionarios y otras personalidades".

"Se espera que todos estos vehículos realicen 400 mil viajes y transporten a 1,5 millones de personas. Con las prisas por finalizar las obras antes del inicio de los Juegos, las calles parecían un eslalon de conos naranjas, mientras los trabajadores pintaban los pasos de peatones, vertían hormigón y desvelaban nuevas señales", relata Horowitz.

Para facilitar los desplazamientos, los organizadores de la cita presentaron una aplicación oficial de transporte "detallada" que explica cómo desplazarse entre las distintas competiciones, pero la "mejor ruta" desde las pruebas de curling y bobsleigh en Cortina, en los Dolomitas del noreste de Italia, hasta las competiciones de snowboard en Livigno, en la frontera entre el noroeste de Italia y Suiza, "implica un viaje de 18 horas y 6 minutos".

El periódico también informó que algunos residentes "hablaron con amargura de los pases especiales que debían obtener para su desplazamiento diario", mientras que algunos funcionarios temían que una combinación de nieve y hielo pudiera afectar la logística. (ANSA).