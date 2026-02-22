Milán-Cortina 2026: Noruega finalizó al tope del medallero
Antecedió a EE. UU., a Países Bajos y a Italia
Oro Plata Bronce Total
Noruega 18 12 11 41.
Estados Unidos 12 12 9 33.
Países Bajos 10 7 3 20.
Italia 10 6 14 30.
Alemania 8 10 8 26.
Francia 8 9 6 23.
Suecia 8 6 4 18.
Suiza 6 9 8 23.
Austria 5 8 5 18.
Japón 5 7 12 24.
Canadá 5 7 9 21.
China 5 4 6 15.
Corea del Sur 3 4 3 10.
Australia 3 2 1 6.
Gran Bretaña 3 1 1 5.
República Checa 2 2 1 5.
Eslovenia 2 1 1 4.
España 1 0 2 3.
Brasil 1 0 0 1.
Kazajistán 1 0 0 1.
Polonia 0 3 1 4.
Nueva Zelanda 0 2 1 3.
Finlandia 0 1 5 6.
Letonia 0 1 1 2.
Dinamarca 0 1 0 1.
Estonia 0 1 0 1.
Georgia 0 1 0 1.
Bulgaria 0 0 2 2.
Bélgica 0 0 1 1 (ANSA).