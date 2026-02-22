LA NACION

Milán-Cortina 2026: Noruega finalizó al tope del medallero

Antecedió a EE. UU., a Países Bajos y a Italia

Oro Plata Bronce Total

Noruega 18 12 11 41.

Estados Unidos 12 12 9 33.

Países Bajos 10 7 3 20.

Italia 10 6 14 30.

Alemania 8 10 8 26.

Francia 8 9 6 23.

Suecia 8 6 4 18.

Suiza 6 9 8 23.

Austria 5 8 5 18.

Japón 5 7 12 24.

Canadá 5 7 9 21.

China 5 4 6 15.

Corea del Sur 3 4 3 10.

Australia 3 2 1 6.

Gran Bretaña 3 1 1 5.

República Checa 2 2 1 5.

Eslovenia 2 1 1 4.

España 1 0 2 3.

Brasil 1 0 0 1.

Kazajistán 1 0 0 1.

Polonia 0 3 1 4.

Nueva Zelanda 0 2 1 3.

Finlandia 0 1 5 6.

Letonia 0 1 1 2.

Dinamarca 0 1 0 1.

Estonia 0 1 0 1.

Georgia 0 1 0 1.

Bulgaria 0 0 2 2.

Bélgica 0 0 1 1 (ANSA).

