Milán-Cortina 2026: noruego Eitrem se impuso en prueba de patinaje de velocidad

Eitrem subió a lo más alto del podio al frenar el cronómetro con un tiempo de 6:03:95, con el que superó a Jilek (6:06:48) y a Lorello (6:09:22), quien protagoniza su debut olímpico justamente en Milán-Cortina 2025

"Frente a mi familia y a mis amigos es todavía mejor", afirmó Lorello tras su tercer puesto en la competencia de 5.000 metros, en la que antecedió a su compatriota Davide Ghiotto en el Milano Ice Skating Arena

"Desafortunadamente, habría sido un poco prohibitivo que viniera todo el mundo, pero por suerte, la afición naranja ha estado llenando mucho nuestros estadios últimamente", sonrió Lorello sobre sus conciudadanos de Rho

Lorello, de 23 años, dedicó su medalla a su padre Adriano: "me introdujo al mundo del deporte y me apoyó hasta que cambié de los patines al hielo. Y para seguirme aún más de cerca, empezó a ser árbitro durante cuatro años", reveló

Efectivamente, Adriano Lorello estaba en el centro de la pista, arbitrando los cambios de carril de los atletas, y por respeto a su función, ni siquiera se permitió un abrazo con su hijo y permaneció de incógnito hasta el final

Lorello, que figura inscripto en otras dos pruebas de Milán-Cortina 2026 (10.000 metros y la posta), fue felicitado en redes sociales por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi

"La medalla de bronce de Riccardo Lorello en los 5.000 metros de patinaje de velocidad refleja el presente, el talento floreciente de sus maravillosos 23 años y la alegría que irradiaba su mirada. El rostro de la séptima medalla olímpica de Italia. Un resultado que recompensa merecidamente el compromiso, la pasión y el trabajo en equipo", ponderó Abodi desde su cuenta de X (ANSA)