Milán-Cortina 2026: Nunca olvidaré el encuentro con Mattarella, Valentino Rossi

"La escena duró unos minutos, pero fue realmente intensa y memorable. El momento en que el presidente se acercó, me tendió la mano y me agradeció por llevarlo a San Siro fue realmente especial", afirmó Rossi sobre su encuentro con Mattarella para grabar el video que inauguró Milán-Cortina 2026.

El expiloto, de 46 años y retirado en 2021, narró a los periódicos Corriere della Sera y Repubblica que cuando el jefe de Estado llegó "fue hermoso".

"Enseguida se comprende que todos lo quieren. Hay personas que, en cuanto las ves, sin importar si son importantes o no, transmiten una emoción inmediata. Es como si pudieras sentir toda su energía, su peso. Una atmósfera especial", explicó Rossi.

"La verdad es que me quedé un poco impresionado. Se me acercó con una sonrisa. Y enseguida me sentí a gusto. Entre los descansos, cuando teníamos que rehacer una escena, hablábamos.

Me hizo algunas preguntas", reveló "il Dottore".

Rossi relató que, durante esas pausas, habló con Mattarella principalmente sobre "cosas de motos".

"Cómo va el MotoGP. Tenía curiosidad por saber de (el italiano Francesco) Bagnaia: lo había conocido en el Quirinal, creo que hace cuatro años. Tony Cairoli y yo también estábamos allí, con una delegación de pilotos", recordó Rossi, quien reveló su pasión por el snowboard, una de las disciplinas de Milán-Cortina 2026.

"Me subo a mi tabla siempre que puedo. Acabo de ver la carrera de descenso; ganamos dos medallas estupendas con Giovanni Franzoni y Dominik Paris, que estuvieron brillantes. También seguí el triunfo de Francesca Lollobrigida en patinaje artístico, con un récord olímpico", completó Rossi (ANSA).