Milán-Cortina 2026: Obras en trampolín concluirán en enero

Gracias a la colaboración del Ministerio de Transporte y de Societá Infrastrutture Milán-Cortina (Simico), la empresa a cargo de las obras para Milán-Cortina 2026, está renaciendo uno de los símbolos más emblemáticos de los Juegos de Cortina 1956.

Los acabados exteriores del cuerpo principal de la estructura están en plena marcha, mientras que ya se completó la primera parte de la estructura de madera, un elemento clave para la solidez, la seguridad y la integridad arquitectónica de la instalación.

Al mismo tiempo, se está instalando el sistema de ventanas y puertas, un paso crucial para garantizar la eficiencia energética y la calidad de los espacios.

Los últimos retoques también están en marcha: ya se ha iniciado la instalación de los conductos y la aplicación de la primera capa de pintura, que define el nuevo exterior del trampolín.

Con la llegada de las vacaciones de Navidad, la atención se enfoca ahora en completar el sistema de iluminación, diseñado para valorizar la estructura y hacerla visible y reconocible para los residentes y los turistas, acompañando a Cortina d'Ampezzo en su camino hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales previstos en febrero y marzo del año próximo.

En tanto, se anunció que a partir de mañana estarán disponibles desde €30 entradas adicionales para competencias de hockey sobre hielo (tanto masculino como femenino), de biatlón, de esquí de fondo, de curling y combinada nórdica (desde €25) de Milán-Cortina 2026.

Las entradas individuales para Milán Cortina 2026 están a la venta exclusivamente en el portal oficial de venta de entradas https://tickets.milanocortina2026.org/. Todas las entradas para los Juegos de Milán Cortina 2026 serán digitales. (ANSA).