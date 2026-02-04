Milán-Cortina 2026: Ofrecerá oportunidad para fortalecer imagen de Italia, Piantedosi

Piantedosi compareció ante la Cámara de Diputados para presentar su informe sobre la posibilidad de la presencia de agentes estadounidenses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante Milán-Cortina 2026.

"Esta vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos nos brinda la oportunidad de fortalecer la imagen de Italia y unir, más allá de cualquier oposición ideológica, a todas las fuerzas políticas bajo la bandera tricolor, conscientes de que los valores del deporte pueden desempeñar un papel fundamental para aliviar las tensiones internacionales y liderar a la comunidad internacional, bajo la dirección y organización de Italia, para avanzar en la prevención del extremismo radical violento y el terrorismo", subrayó.

"Por lo tanto, no tiene sentido, ni siquiera en una ocasión tan importante y desafiante para el país, alimentar una polémica innecesaria", consideró el ministro del Interior tras la polémica sobre la posibilidad de la presencia de agentes del ICE en Italia.

"sta no es, desde luego, una iniciativa repentina y unilateral para socavar nuestra soberanía nacional", afirmó Piantedosi, reiterando que el ICE "no puede ni podrá jamás realizar actividades policiales operativas en nuestro territorio nacional".

El funcionario refirió luego que "en Turín, no hubo falta de preparación en la gestión del orden público ni uso excesivo de la fuerza" al reportar ante el Senado los enfrentamientos ocurridos el pasado sábado 31 de enero durante la marcha de Askatasuna.

En tal sentido, Piantedosi reiteró la postura que mantuvo ayer en Montecitorio y fue más allá, respondiendo a las críticas de la oposición y de algunos comentaristas.

"Algunos incluso han insinuado que la violencia fue organizada, o al menos tolerada, por el gobierno para facilitar la aprobación de nuevas regulaciones. Esta es claramente una acusación grave y explotadora", bramó el ministro, calificándola de "insinuación indigna y sin fundamento".

"La violencia antagónica, de la que Askatasuna y otros centros sociales son responsables, no se originó con el gobierno actual.

Estos incidentes se han repetido regularmente durante más de 30 años, cada vez centrándose en temas diferentes", remarcó.

A continuación, el ministro del Interior se mostró categórico: "son criminales por sí mismos, no actúan en nombre del gobierno", sentenció.

"Afirmar que son peones manipulados por un nivel oculto superior sólo sirve para desviar la atención, construir coartadas y, en última instancia, defender a Askatasuna y a sus partidarios", reflexionó Piantedosi.

Por lo tanto, "culpar al Estado suele ser una forma de absolver a los culpables y, al mismo tiempo, de absolverse a sí mismo", aseguró.

El ministro reiteró luego las nuevas normas que el gobierno pretende incluir en el paquete de seguridad, en concreto la prisión preventiva para detener a los presuntos delincuentes violentos antes de que salgan a la calle.

"Para evitar una prisión preventiva, se necesita una prisión preventiva. El gobierno pretende introducir una medida para impedir que quienes son conocidos por su comportamiento violento se infiltren y ataquen", argumentó.

Piantedosi cree además que "ha llegado el momento de trazar una línea de demarcación clara: por un lado, quienes quieren aislar a los violentos; por otro, quienes quieren darles libertad para infiltrarse y perturbar las manifestaciones".

Tras los anuncios, el Senado aprobó la resolución mayoritaria, que incorporaba la moción de Acción, aprobada por el gobierno.

