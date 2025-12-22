Milán-Cortina 2026: Optimismo de Brignone tras grave lesión

"Son una bendición, pero también un privilegio y un estrés", afirmó Brignone luego de recibir la bandera de Italia de manos del presidente Sergio Mattarella, un honor que compartirá en Milán-Cortina con Arianna Fontana, Federico Pellegrino y Amos Mosaner.

Brignone, de 35 años, inició la segunda fase de su recuperación y volvió a calzarse los esquíes por primera vez desde que sufrió una grave caída que le provocó fracturas en la tibia y el peroné y la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

Esa lesión obligó a la esquiadora más laureada de la historia (con 37 victorias) a pasar dos veces por el quirófano y abrió un interrogante respecto de su presencia en Milán-Cortina 2026.

"Intentaré quedarme sólo con lo bueno de esta experiencia. La carrera para llegar hasta aquí fue todo menos banal ni fácil", enfatizó Brignone, quien suma dos medallas doradas olímpicas en la prueba de eslalon gigante.

Brignone, quien afrontará su quinta edición de los Juegos Olímpicos, será una de las principales esperanzas de medallas para Italia en Milán-Cortina 2026 con su compatriota y colega Sofia Goggia, que en la víspera celebró su triunfo número 27 en la Copa del Mundo al adjudicarse la prueba SuperG disputada en Val d'Isere.

"Se merece mucho, pero tuve que tomar algunas decisiones", explicó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, sobre la ausencia de Goggia entre los abanderados en Milán-Cortina 2026.

A su vez, Mattarella expresó su alegría por el triunfo que Goggia celebró en la víspera, cuando antecedió a la neozelandesa Alice Robinson y a la estadounidense Lindsey Vonn.

"Acabo de entregar las banderas a los abanderados. Estoy seguro de que todos los atletas honrarán a Italia con su conducta, resultados y logros. El SuperG en Val d'Isére, con Sofia Goggia, fue un buen comienzo", expresó Mattarella sobre la esquiadora, quien espera un llamado del CONI para confirmarla como una de las responsables de izar la bandera italiana. (ANSA).