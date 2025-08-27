Milán-Cortina 2026: optimismo de Santanché

“Tenemos los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, y allí también estaremos totalmente preparados, a pesar de lo que se ha dicho, y, como siempre, causaremos una excelente impresión”, afirmó Santanché.

“Y luego estamos trabajando en la gestión de los flujos turísticos, ya que son absolutamente cruciales, incluso mediante el uso de inteligencia artificial”, agregó la ministra de Turismo desde el Foro del Etna en Ragalna.

Santanché también garantizó que el ministerio a su cargo está trabajando en "casas para el personal, las llamadas viviendas que forman parte del plan general de vivienda social para los trabajadores del sector".

“Creemos que tener una vivienda digna es fundamental para los trabajadores”, subrayó Santanché, quien agregó que “luego tendremos dos eventos importantes”.

“Traeremos el evento más importante del mundo, la Cumbre Global del WTTC, a Roma los días 28 y 29 de septiembre, con la participación de los 2000 operadores líderes del mundo, y esperamos encontrar también inversores que inviertan en turismo en nuestro país. Luego, me voy pronto a Sudáfrica porque tenemos el G-20, otro evento importantísimo”, completó Santanché. (ANSA).