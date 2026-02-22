Milán-Cortina 2026: oro para Alemania en bobsleigh

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 22 FEB - Alemania celebró la victoria de Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel y Georg Fleischhauer en la competencia masculina de bobsleigh para cuatro de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, en la que Israel sufrió la descalificación de su equipo porque uno de sus integrantes fingió una lesión.

Lochner, Margis, Wenzel y Fleischhauer se quedaron con la medalla dorada al frenar el cronómetro en 3'37"57, un tiempo con el que antecedieron a sus compatriotas Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schueller y Felix Straub (3'38"14).

Los suizos Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye y Mario Aeberhard se quedaron con la medalla de bronce al completar el podio en 3'38"64.

En cambio, el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó al equipo israelí en la tercera manga de la competencia por un comportamiento "contrario a la conducta correcta y deportiva".

Lo informó el diario Times of Israel, el cual asegura que la decisión del COI obedece a que Uri Zisman fingió estar enfermo para permitir la competencia de Ward Fawarseh, ya que una sustitución sólo es posible si uno de los atletas está enfermo o lesionado.

Poco después de presentar el certificado médico que el COI requiere para solicitar la sustitución, Zisman admitió haber mentido, por lo que se tomó la medida.

El equipo israelí de bobsleigh, en un comunicado también publicado en Instagram por el líder del equipo, AJ Edelman, sostiene que "las circunstancias bajo las cuales realizamos la sustitución no cumplieron con los estrictos requisitos que permiten a un equipo realizar cambios en la alineación, y por lo tanto hemos decidido retirarnos de la manga final". (ANSA).