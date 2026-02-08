Milán-Cortina 2026: oro para Breezy Johnson en descenso libre

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 08 FEB - La estadounidense Breezy Johnson antecedió a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia para ganar la medalla de oro de la prueba de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 luego de la grave caída protagonizada por su compatriota Lindsey Vonn.

Johnson se dio el gusto de celebrar en la misma pista en la que sufrió una caída durante los entrenamientos en 2022, lo que la obligó a perderse los Juegos Olímpicos Invernales celebrados ese año en Pekín.

La caída de la estadounidense ocurrió durante los entrenamientos, en el mismo escenario donde, unos días después, Goggia se cayó en el Super-G y se lesionó, antes de lograr una recuperación récord y ganar una medalla de plata en China.

La estadounidense también se perdió toda la temporada 2023-24 debido a una suspensión de 14 meses por no superar tres controles antidoping, un episodio que la propia Johnson reconoció la llevó a considerar el retiro.

"Creo que Estados Unidos ha pasado por un momento difícil últimamente. Creo que necesitamos un poco de unidad, y espero poder aportarla. Espero que estos Juegos puedan transmitir eso a todos en casa, y espero que podamos seguir por ese camino", declaró Johnson en rueda de prensa sobre lo que ocurre a nivel socio-político en su país por las decisiones del gobierno de Donald Trump.

Johnson se impuso en una competencia que fue suspendida durante unos minutos por la caída de Vonn, de 41 años y quien fue trasladada en un helicóptero a un hospital de Cortina D'Ampezzo.

"Sé que no fui muy precisa en la carrera de hoy, pero después de la caída de Vonn y esa espera de 40 minutos, estoy muy contenta con cómo lo gestioné emocionalmente. La situación no había ido especialmente bien, así que probablemente habría ganado este bronce", comentó a su vez Goggia a Rai Sport.

La italiana se convirtió en la primera atleta en ganar tres medallas olímpicas en competencias de descenso de esquí alpino luego de su título en Pyeongchang 2018 y del referido segundo puesto en Pekín 2022.

"El último color que me faltaba. Estoy un poco decepcionada.

Cometí un error en el Schuss delle Tofane, y al llegar al Duca d'Aosta sentía que no progresaba. Ni siquiera esperar a que Vonn se cayera ayudó", comentó la italiana en diálogo con la RAI.

"Veámoslo en perspectiva: tres Juegos Olímpicos con medallas. Es algo grande. Estoy bastante contenta, aunque un poco indecisa porque soy muy competitiva. Muchos me han pedido el oro en esta disciplina en los últimos cuatro años", reveló Goggia.

"Hay algo de decepción por cómo afronté ese salto de schuss, pero no pasa nada, es sólo la primera de cuatro flechas que se lanzarán en estos Juegos Olímpicos. Estaré en la prueba combinada el martes y sin duda lo haré", confió la italiana.

Por último, Goggia enfatizó que "en general, obtuve el oro en los primeros Juegos Olímpicos en 2018, la plata en Pekín y aquí empiezo estos Juegos Olímpicos con un bronce, así que tres carreras de descenso en tres Juegos Olímpicos y tres podios: ¡un montón de notas altas!", concluyó.

La esquiadora "azzurra" de 33 años recibió elogios en redes sociales de parte del ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi.

"Segundo día y ya tenemos cuatro. Una maravillosa Sofia Goggia gana su tercera medalla en tres ediciones de los Juegos. El cielo azul de Cortina se refleja en la medalla de bronce de una Sofia extraordinaria, que una vez más inscribe su nombre en el libro de las leyendas olímpicas en el descenso", escribió Abodi en su cuenta de X. (ANSA).