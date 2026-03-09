Milán-Cortina 2026: oro para Mazzel y plata para Bertagnolli en Super-G

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 MAR - La delegación de Italia llegó a 5 medallas en los Juegos Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 gracias a la victoria de Chiara Mazzel en la prueba femenina Super-G de la categoría AS2 para personas con discapacidad visual y al segundo puesto de Giacomo Bertagnolli en la misma competencia masculina.

Mazzel, acompañada por Nicola Cotti Cottini, sumó la segunda medalla dorada de la delegación "azzurra", que ayer celebró la victoria de Emanuel Perathoner en la competencia de eslalon cross de snowboard de la decimocuarta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Esta medalla de oro pesa mucho más que la de plata en el descenso. Estoy muy contenta con cómo me fue, sobre todo porque esta mañana, durante el reconocimiento, me dio un fuerte dolor de cabeza y casi no quise empezar porque no podía mantener el equilibrio. También estoy muy satisfecha con cómo gestioné este inconveniente", declaró Mazzel.

La italiana, que había finalizado segunda en la prueba de descenso libre, se impuso con un tiempo de 1'14"84, con el que antecedió a la austríaca Veronika Aigner (1'15"44, guiada por Lilly Sammer) y a la eslovaca Alexandra Rexová (1'19"69, acompañada por Sophia Polák).

Mazzel se dio el gusto de tomarse una "revancha" respecto de Ainger, quien la había superado en la competencia de descenso libre del pasado sábado 7.

"Siempre me juego el podio con la temible Veronika Aigner. Haber logrado terminar delante de ella en los Juegos Paralímpicos es magnífico", aseguró Mazzel, quien fue elogiada en redes sociales por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi.

"Las montañas de Tofane ofrecieron un magnífico escenario para la medalla de oro de Chiara Mazzel, liderada por el magistral Nicola Cotti Cottini, en el Super-G para personas con discapacidad visual. ¡Qué carrera tan espectacular la de Chiara!

Tras su medalla de plata en el descenso, dejó claro de inmediato quién es la reina de esta especialidad, dejando atrás a todas las demás atletas", publicó Abodi en X.

"Es un ejemplo de cómo el deporte puede ser la herramienta ideal para renacer, abandonar la soledad de una habitación y comenzar una nueva vida llena de entusiasmo y esperanza. Y es también por eso, Chiara, que eres el orgullo de toda Italia", agregó Abodi.

El ministro destacó luego que Italia ya llegó a un total de 5 medallas (2 doradas, 2 de plata y 1 de bronce) en Milán-Cortina 2026 gracias al segundo puesto de Bertagnolli, quien contó con la guía de Andrea Ravelli en la prueba ganada por el austríaco Johannes Aigner, mientras que el canadiense Kalle Ericsson completó el podio.

"Ya vamos por cinco, y la última medalla para Italia es la de plata que lucen Giacomo Bertagnolli y su guía Andrea Ravelli, tras un brillante Super-G, con discapacidad visual", ponderó Abodi.

"Giacomo cruzó la meta a escasos centímetros y dieciséis centésimas de segundo del austríaco Aigner, tras una carrera que empezó cuesta arriba y terminó con fuerza, atacando la nieve con una determinación lúcida y un talento cristalino", remarcó el funcionario.

"Nuestro atleta italiano ha alcanzado las 10 medallas olímpicas y se confirma como uno de los atletas a batir también en las próximas pruebas. ¡Vamos Giacomo, vamos Azzurri, aún hay gloria por alcanzar!", concluyó Abodi.

Bertagnolli terminó en el segundo puesto con un tiempo de 1'12"15, mientras que Aigner (acompañado por Nico Haberl) se impuso con 1'11"99 y Ericsson (guiado por Sierra Smith) finalizó tercero en 1'13"29.

"Estamos encantados. Es una medalla de plata fantástica, la segunda de estos Juegos en la segunda carrera, así que por ahora estamos dos de dos", declaró Bertagnolli, que había completado el podio en la prueba de descenso libre del pasado sábado 7.

"Dieciséis centésimas de segundo no son nada, así que para mí, considerando cómo esquié hoy, cómo ataqué la pista, cómo terminé, es como una medalla de oro. Mañana tendremos que tomárnoslo en serio", añadió Bertagnolli de cara a la prueba combinada de mañana.

"La nieve no ayudó porque hace un calor infernal, así que con nieve fácil, mis oponentes tienen mucha más ventaja", enfatizó Bertagnolli, que también ganó 2 medallas doradas en Pyengchang 2018 y otras dos en Pekín 2022.

El atleta italiano también ganó 1 medalla de plata y 1 de bronce en Pyengchang 2018, mientras que en Pekín 2022 sumó además otros dos segundos puestos. (ANSA).