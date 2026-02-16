Milán-Cortina 2026: oro para neerlandesa Velzeboer

Velzeboer se impuso con un tiempo de 1'28"437, con el que antecedió a la canadiense Courtney Sarault (1'28"523) y a la surcoreana Kim Gil-li (1'28"614), mientras que la italiana Arianna Fontana (1'28"745) finalizó en el cuarto lugar.

"Me da rabia porque no me dio la oportunidad de luchar por el podio, y justo cuando la china me empujó, estaba a punto de lanzarme e intentar ponerme en primer lugar. Me 'empujó' con fuerza", se quejó Fontana sobre Gong Li, quien finalizó quinta con un tiempo de 1'29"392.

"Intenté acortar distancias, volver a estar al alcance, pero para entonces la carrera ya había terminado. Es molesto, porque estaba bien, me sentía bien. Carrera tras carrera, siempre me sentía mejor, estaba muy entusiasmada, y por desgracia, así fue", agregó la italiana.

"Quizás más tarde, cuando esté sola, llore un poco, pero mañana tenemos que volver a concentrarnos porque tenemos una final de relevos importante en dos días", enfatizó Fontana sobre la definición de la prueba del miércoles 18, dos días antes de la competencia individual de 1.500 metros.

"Hoy volvemos a la villa con un sabor amargo, lo que sin duda añadirá más leña al fuego para esta final de relevos. Estamos patinando bien, estamos compitiendo bien, y tenemos que mantener la calma a pesar de todo: saltaremos a la pista sin miedo, sin dejarnos pisotear", concluyó Fontana, quien ya ganó una medalla de oro en la posta mixta de 2.000 metros y una plateada en la prueba de 500 metros. (ANSA).