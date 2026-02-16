Milán-Cortina 2026: Oro para Oldham en freestyle big air

Oldham se quedó con la victoria en el Livigno Snow Park al acumular 180,75 puntos, con los que superó a la china Eileen Gu (179) y a la juvenil italiana Flora Tabanelli (178,25), responsable de la primera medalla para su país en esta disciplina.

De esta manera, Tabanelli permitió que Italia mejore su récord de medallas en Milán-Cortina 2026, donde la delegación "azzurra" acumula un total de 23 preseas (8 de doradas, 4 de plata y 11 de bronce), cinco menos que el líder Noruega (12, 7 y 9).

Tabanelli, de sólo 18 años y campeona mundial vigente, se dio el gusto de completar el podio tras haber recuperado recientemente de la lesión de ligamentos cruzados anterior en su rodilla derecha que sufrió en noviembre de 2025. (ANSA).