Milán-Cortina 2026: Oro para Shiffrin 8 años después

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 18 FEB - La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin celebró la conquista de su tercera medalla dorada en Juegos Olímpicos Invernales al adjudicarse el eslalon de esquí alpino de Milán-Cortina 2026

Shiffrin, que ya había ganado una medalla dorada en Sochi 2014 y en Pyeongchang 2018, se impuso en la competencia disputada en Cortina D'Ampezzo con un tiempo de 1'39"10, con el que antecedió a la suiza Camille Rast (1'40"60) y a la sueca Anna Swenn-Larsson (1'40"81)

La estadounidense, de 30 años y dueña de 108 victorias en la Copa del Mundo, volvió a conquistar una medalla olímpica luego de ocho competencias sin suerte entre Pekín 2022 y Milán-Cortina 2026

"Todo lo que haces después de perder a un ser querido es una nueva experiencia, como volver a nacer. Hay muchos momentos en los que me resisto a esto. No quiero vivir sin mi padre. Y quizás hoy, por primera vez, pude aceptarlo de verdad, como una realidad", afirmó Shiffrin en alusión a su papá Jeff, quien murió en 2020

"En lugar de pensar: 'Ahora estoy pasando por esto sin él', me tomé un momento para estar en silencio con él", relató una emocionada Shiffrin en una conferencia de prensa tras su victoria en Milán-Cortina 2026, donde volvió a ganar una medalla dorada tras su segundo puesto en la prueba combinada de Pyeongchang 2018

Por otra parte, Shiffrin reveló que nunca leyó ni escuchó lo que se publicaba sobre ella en redes sociales: "No miré nada

Simplemente hablé con mi equipo, mi psicóloga, mi madre, mis entrenadores, mi compañero de esquí y Alex (su novio, Aamodt Kilde, Ndr.)"

"Me recordaba constantemente, y ellos me lo recordaban constantemente, que lo importante para mí eran los momentos entre la salida y la meta, y que siempre habrá críticas, pero estoy aquí para ganarme este momento, y eso implicará cierto riesgo", resaltó Shiffrin

"­Gané! ­Gané! ­Gané! "Llegué a pesar del miedo, la adrenalina, las críticas y las burlas de quienes no saben nada y ni siquiera intentan entender", había publicado previamente Shiffrin justamente en su cuenta de la red social Instagram

"Me detuve en la puerta, miré la montaña y el recorrido que tenía por delante, y casi me bajó el pulso. Cuando empezó la cuenta atrás, seguí adelante. Seguí adelante para perseguir, seguí adelante para ganar. Seguí adelante para atreverme y soñar. Seguí adelante para creer", enfatizó

"Me cuestioné todo lo que he aprendido en la vida, varias veces esta semana. Me pregunté qué tipo de coraje tengo en mi corazón y si realmente debería haberlo hecho. Cuestioné mi dureza y tenacidad. Lo cuestioné todo. Y luego dejé esas preguntas atrás y entré a la arena de todos modos", añadió la estadounidense

Asimismo, Shiffrin confesó "un momento de resentimiento" hacia sus oponentes: "¨Por qué tienen que ser tan buenas? ¨Por qué no puede ser más fácil? Y entonces, sentí una inmensa gratitud", explicó

"Gracias por impulsarme. Gracias por ser siempre amables, comprensivas, feroces y fuertes. Gracias por liderar el camino, o por seguirme, para que juntas podamos derribar barreras y elevar el nivel de nuestro deporte. Gané. Gané, por supuesto

Esto, aquí mismo, es la lotería, y gané. Ah, e incluso gané una medalla", completó Shiffrin

Minutos más tarde llegó el mensaje de felicitación que Kilde publicó para su novia: "Lo que hiciste hoy demuestra que tu fortaleza mental es excepcional. Hace cuatro años, dejaste los Juegos Olímpicos con más preguntas que respuestas", recordó el esquiador noruego

"Hoy, las respondiste todas. Nos silenciaste a todos y demostraste quién es la reina. He visto todo el trabajo que has hecho física y mentalmente en los últimos años: eres mi mayor inspiración y estoy orgulloso de ti", aseguró Kilde sobre Shiffrin. (ANSA)